Парад детских колясок и велосипедов пройдет в Нижнем Новгороде в День города Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Парад детских колясок и велосипедов пройдет в Нижнем Новгороде в День города 17 августа 2019 года. Как сообщили в администрации Автозаводского района, к участию в параде приглашаются семьи с детьми до 9 лет.

Необходимо тематически оформить детский транспорт (детская коляска, велосипед, детская машинка, самокат и т.д.) в рамках одной или нескольких номинаций: "Маленький патриот", "Русские народные сказки", "Самая креативная", "Его величество – Театр!", "Россия многонациональная", "Народное творчество", "Цветы любимого города".

Заявки принимаются до 12 августа 2019 года включительно по электронной почте: otdkult@avt.admgor.nnov.ru

Регистрация участников парада будет организована 17 августа с 15:30 в сквере за Дворцом культуры "ГАЗ", старт шествия в 16:30.

"В состав жюри войдут деятели культуры и искусства, а также представители администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода", - рассказали в администрации района.

Накануне глава города Владимир Панов заявил, что нижегородская администрация отказалась от звездного концерта в пользу проведения фестивалей. День Города-2019 будет кардинально отличаться от празднований в прошлые годы. Подробности здесь.

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