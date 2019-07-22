Звук сирен экстренного оповещения услышат дзержинцы 23 июля Общество

Звук сирен экстренного оповещения услышат дзержинцы 23 июля 2019 года. ГО МЧС по Нижегородской области проводит комплексное мероприятие в п. Бабино с включением электрических сирен.

Кроме того, в период проведения командно-штабных учений с 15:00 до 17:00 будет частично ограничено движение грузового и легкового автотранспорта по автодороге "Бабинское кольцо" на участке школы № 25 до улицы 8 Марта в п. Бабино. На месте будет развернут штаб пожаротушения, специалисты проведут опашку очага пожара. Будет объявлена условная эвакуация жителей деревни, а на базе школы п. Бабино организован пункт временного размещения населения. В учениях будет задействован вертолет с водосливным устройством.

Также 23 июля рядом с Дворцом культуры химиков развернется выставка современной пожарно-спасательной техники и оборудования, находящихся на вооружении нижегородского пожарно-спасательного гарнизона.

Всего в учениях планируется задействовать 174 человека личного состава и 32 единицы техники.