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Экономика

Комплекс испытаний ракетных двигателей может появиться на месте будущего космодрома в Нижегородской области

23 июля 2019 10:49  [41] Экономика
Проверка двигателя третьей ступени ракеты семейства Союз-2 на испытательном стенде в Воронеже

Проверка двигателя третьей ступени ракеты семейства Союз-2 на испытательном стенде в Воронеже

Фото: Дмитрий Рогозин, твиттер

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Комплекс огневых испытаний ракетных двигателей может появиться на месте предполагаемого космодрома в Нижегородской области. Об этом сообщил генеральный директор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин на своей странице в социальной сети Facebook 23 июля 2019 года.

По его словам, это будет первый объект нового космодрома. Проект уже разрабатывается.

Он подчеркнул, что любой желающий в перспективе сможет посмотреть на испытания ракетного двигателя. Рядом планируется строительство трибун.

"Так как летать при огневых испытаниях ничего не будет, то и процесс согласования на порядок проще", - пояснил он.

При этом проект самого частного космодрома, все еще находится на согласовании в Роскосмосе.

Напомним, правительство Нижегородской области, корпорация развития Нижегородской области и ООО "КосмоКурс" подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по строительству суборбитального космического комплекса в Ардатовском районе в конце февраля 2019 года.

Предполагается, что частный космодром будет специализироваться на туризме. Причем, по мнению Павла Пушкина, основными клиентами нижегородкого космодрома станут иностранцы. Он пояснил, что стоимость полета составит $250 тысяч и такую сумму смогут потратить лишь около 10% россиян.

Ранее, глава "КосмоКурса" заявлял, что первым объектом нового космодрома станет спиртзавод для заправки ракет. Сегодня в соцсети Facebook он опроверг эту инфорацию.

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