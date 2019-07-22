Комплекс испытаний ракетных двигателей может появиться на месте будущего космодрома в Нижегородской области

Проверка двигателя третьей ступени ракеты семейства Союз-2 на испытательном стенде в Воронеже
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Комплекс огневых испытаний ракетных двигателей может появиться на месте предполагаемого космодрома в Нижегородской области. Об этом сообщил генеральный директор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин на своей странице в социальной сети Facebook 23 июля 2019 года.
По его словам, это будет первый объект нового космодрома. Проект уже разрабатывается.
Он подчеркнул, что любой желающий в перспективе сможет посмотреть на испытания ракетного двигателя. Рядом планируется строительство трибун.
"Так как летать при огневых испытаниях ничего не будет, то и процесс согласования на порядок проще", - пояснил он.
При этом проект самого частного космодрома, все еще находится на согласовании в Роскосмосе.
Напомним, правительство Нижегородской области, корпорация развития Нижегородской области и ООО "КосмоКурс" подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по строительству суборбитального космического комплекса в Ардатовском районе в конце февраля 2019 года.
Предполагается, что частный космодром будет специализироваться на туризме. Причем, по мнению Павла Пушкина, основными клиентами нижегородкого космодрома станут иностранцы. Он пояснил, что стоимость полета составит $250 тысяч и такую сумму смогут потратить лишь около 10% россиян.
Ранее, глава "КосмоКурса" заявлял, что первым объектом нового космодрома станет спиртзавод для заправки ракет. Сегодня в соцсети Facebook он опроверг эту инфорацию.
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