Игорь Комаров и Глеб Никитин открыли учебный центр патриотического воспитания ПФО Общество

Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приняли участие в открытии учебного центра патриотического воспитания Приволжского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Центр открылся на базе кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени генерала армии Василия Маргелова. Эти центры создаются в стране создаются по поручению президента Владимира Путина.

Игорь Комаров поздравил "гвардейцев" с открытием учебно-методического центра и пожелал им получить новые знания, воспитать чувство ответственности, осознать важность поддержки, взаимопомощи и товарищества.

"Центр будет работать круглогодично, то есть ежегодно до 15 тысяч молодых людей смогут пройти здесь школу патриотизма, поймут истинный смысл таких святых для нашего народа понятий как долг, честь, совесть, достоинство и любовь к Родине", - отметил Игорь Комаров.

"Этот центр во многом ориентирован именно на межрегиональную работу. В ближайших планах смены из девяти субъектов ПФО. Уже до конца этого года планируется принять около 3 тысяч ребят. Затем ежегодно будет формироваться по 50 смен. Центр еще уникален тем, что направления смен будут определяться по родам войск. Например, сейчас ребята проходят обучение по программе, разработанной совместно с МЧС. Президент России Владимир Путин сказал, что настоящий патриотизм – это образованный патриотизм. И в этом центре патриотическое воспитание будет даваться вместе с практическими знаниями", - сказал Глеб Никитин.

"Не случайно, что такой центр появился именно у нас. Более 80% нижегородских ребят участвуют в мероприятиях патриотической направленности. Около 150 тысяч человек ежегодно принимают участие в "Зарнице", действует более 80 оборонно-спортивных классов, работают специализированные кадетские школы-интернаты. У нас создано 58 отделений "Юнармии", а в ряды организации вступили почти 14 тысяч человек. Это очень серьезная работа, которую делают увлеченные своим делом люди", - добавил глава региона.

Новый центр - это инновационная площадка с современными образовательными стандартами. Ребята будут осваивать здесь навыки робототехники, парашютного дела, авиамоделирования, программирования, радиоэлектроники и управления беспилотными летательными аппаратами, смогут пройти программу ДОСААФ России по военно-учетным специальностям.

Учебный центр является структурным подразделением нижегородского кадетского корпуса ПФО им. генерала армии В.Ф. Маргелова, он будет использовать его инфраструктуру: спортивные сооружения кадет и профильные объекты для воздушно-десантной подготовки. Планируется задействовать и материально-техническую базу двух аэроклубов и одного аэродрома ДОСААФ.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО и губернатор Нижегородской области осмотрели инфраструктуру кадетского корпуса и посетили вновь построенные объекты: штаб, санитарный блок, жилые помещения, учебные классы, столовую и поговорили с воспитанниками центра.

Фото: Александр Воложанин