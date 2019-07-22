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Общество

Дети из одной семьи будут учиться в одной школе, - Госдума РФ

23 июля 2019 16:43  [74] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении поправки в Семейный кодекс РФ, согласно которым дети из одной семьи будут учиться в одной школе. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Детям предлагается предоставлять преимущественное право приема на обучение по программам начального общего образования в школы, где уже учатся их братья или сестры.

Как сообщил парламентским журналистам председатель Государственной думы Вячеслав Володин, законопроект направлен на поддержку семей, в которых родители вынуждены утром до работы развозить детей по разным школам.

По закону, дети обязаны идти в школу по месту прописки. При этом часто бывает такое, что дети из одной семьи прописаны в разных квартирах.

В свою очередь, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая уверена, что учиться в одной школе детям эмоционально комфортно.

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