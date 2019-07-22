Актуальная и оригинальная техника Apple

Продукция компании Apple по праву считается одной из самых передовых и новаторских на рынке современной электроники.

По следующей ссылке: iStudio116.ru можно присмотреться к технике Епл и конечно же купить одно из тех устройств, о котором так мечтает каждый человек. Мало кто может себе признаться в том, что именно эта компания завоевала популярность на рынке, и мало кто, кто ходит с Андроидом может признаться в том, что многие функции Епл намного круче во всем.

Что следует знать?

В ТОП 3 самых востребованных товаров этой торговой марки входят:

1. iPhone - эти супер современные мобильные телефоны смогли наилучшим образом соединить в себе самые востребованные функции смартфонов и компьютеров, чем и заслужили мировое признание.

2. iPad - планшеты, которые по количеству производимых операций ничем не уступают стационарным компьютерам, а по легкости и транспортабельности значительно выигрывают у ноутбуков.

3. Apple Watch - сверхтехнологичные часы, полюбившиеся не только молодому поколению, но и детям, а значит и их родителям. Аксессуар получился не только стильным, но и функциональным.

Однако, вполне очевидно, что раз продукция Apple пользуется такой популярностью, значит и подделок этих товаров на рынке будет довольно много.

Как отличить оригинальную продукцию Apple от контрафакта?

Конечно, самым правильным решением будет купить понравившийся Айфон у проверенного продавца.

Однако даже в этом случае, получив изделие следует:

1. Проверить внешний вид. У оригинальных телефонов, часов и планшетов отсутствуют какие-либо зазоры между деталями, нигде не видны следы клея или другого крепежного материала, цвет яркий, ровный и однотонный.

2. Изучить номер модели на корпусе. Он должен быть хорошо виден, читаем, без потертостей и опечаток.

3. Внимательно посмотреть на цвет экрана. У всех изделий Apple он глубокого черного цвета. Никаких полос, переливов или оттенков серого не допускается.

4. Включить устройство, и внимательно изучить интерфейс. Не говоря уже о том, что устройства ни в коем случае не должны работать на системе Андройд, в подделках вы не найдете и функции iCloud и "Найти iPhone".

Поэтому старайтесь покупать только оригинальные устройства. И тогда вы на собственном опыте оцените качество техники Apple.