Вышки-туры и леса строительные – для чего нужны конструкции?

Если строительные леса представляют собой сложную стационарную конструкцию, которая монтируется на весь период строительных работ и прочно фиксируется на здании, то вышка-тура - это их более простой и мобильный вариант. Она легко демонтируется, переставляется на другое место и имеет более широкий спектр применений. По следующей ссылке: https://tehpromproect.com.ua можно присмотреться к вышкам-турам, лесам строительным и другим строительным приспособлениям, которые предоставлены по крутым ценам.

Зачастую леса сооружаются с внешней стороны здания на время отделочных и ремонтных работ. В то же время вышки-туры могут монтироваться и внутри помещения, легко передвигаться и корректироваться по высоте.

Данные строительные сооружения производятся как российскими, так и зарубежными компаниями (Италия и Германия).

В строительстве различают два вида вышек-тур:

• неразборные телескопические (обладают небольшой площадью, а также функцией корректировки высоты и применяются чаще всего для внутренних отделочных работ);

• разборные (состоят из секций, которые плотно вставляются в модули нижнего уровня.

Такие вышки туры чаще используются для наружных работ, а за счет большей площади позволяют работать на них сразу нескольким строителям).

Как выбрать вышку-туру?

В зависимости от условий работ следует уделить внимание необходимой комплектации вышки-туры:

• При работе на неровной поверхности вышка должна иметь винтовые опоры, что поможет надежно ее установить.

• При работе на высоте более 10 м в комплект обязательно должен входить боковой стабилизатор, что позволит гарантировать устойчивость конструкции.

• Если в приоритете устойчивость конструкции, то лучше отдать предпочтение цельным вышкам.

• При частых передвижениях следует остановить выбор на более легких разборных конструкциях.

• При работе только внутри здания можно сэкономить на наружном защитном покрытии рам, однако если вышка нужна для длительных работ на улице, то нужно обратить внимание, чтобы все ее элементы были обработаны порошков-полимерным покрытием, которое защищает металл от коррозии.

А также помните, каждая вышка-тура обязательно должна иметь сопроводительный документ и строго соответствовать установленным стандартам.