Мальчики-подростки пропали сутки назад в Спасском районе Происшествия

Фото: ПСО Рысь

Мальчики-подростки пропали сутки назад в Спасском районе Нижегородской области. Об этом сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".

Дети 23 июля около 08:30 ушли из дома, который расположен на ул.Ленина в селе Спасское и после этого не выходили на связь.

Один из мальчиков — 12-летний Вова Югай. Он худощавого телосложения, рост ребенка составляет 140-154 см, у мальчика светло-русые волосы и карие глаза.

Подросток одет в синюю майку с белой окантовкой, синюю жилетку, синие джинсы и темно-фиолетовые кроссовки. При себе у Вовы есть черный рюкзак с фотографией футболиста Роналдо.

Второй пропавший — 13-летний Андрей Санников, также худощавого телосложения, рост — 130-135 см с темно-русыми волосами, глаза — карие.

Одет Владимир в темно-синюю футболку с изображением акулы или американского флага, синие джинсы, черные кроссовки с белыми полосами. С собой подросток взял бокал с изображением своей бабушки.

Все, кто может помочь с поиском детей, волонтеры просят сообщить информацию по телефонам 8 (831) 28-38-200 или 102 (полиция).

Напомним, что сейчас в Нижегородской области продолжается поиск двух несовершеннолетних девочек.

Одна из них - 13-летняя Мария Ложкарева 1 августа 2018 года уехала кататься на велосипеде и после этого не выходила на связь с родственниками.

Еще одна пропавшая - 9-летняя Маша Люлина. Ее не могут найти с 20 августа прошлого года после того, как девочка вышла на прогулку около дома.