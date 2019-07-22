"Нижегородских следователей всегда отличали высочайший профессионализм и компетентность!" – Глеб Никитин Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником, который отмечается ежегодно 25 июля, начиная с 2014 года.

"Создание Пётром I следственной канцелярии больше трёх веков назад стало одним из важных этапов становления правовой системы страны. С первых лет сотрудники ведомства расследовали самые важные дела, представляющие особую опасность для государства и общества.

Сегодня российские следователи с честью продолжают дело своих предшественников! Вы стоите на переднем крае борьбы с преступностью, защищая права граждан и безопасность России. В арсенале работников следственных органов - богатейший опыт и обширные юридические знания, а также современные технические средства. Все это является залогом успешного выполнения своих обязанностей!

Нижегородских следователей всегда отличали высочайший профессионализм и компетентность! Благодаря вам расследуются самые сложные дела, а тысячи граждан получают возможность добиться справедливости. Особые слова благодарности - ветеранам ведомства. Ваш опыт - надежная опора для новых поколений следователей!

В этот день желаю вам здоровья и благополучия! Пусть стремление стоять на страже закона никогда не покидает вас!" - Глеб Никитин.