Председателем шестого состава Молодежного парламента при ЗС НО избрана Мария Самоделкина Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Председателем шестого состава Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области избрана Мария Самоделкина. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Избрание Марии Самоделкиной состоялось на первом заседание нового состава Молодежного парламента 25 июля.

Она также избрана представителем Молодежного парламента в Общественной молодежной палате (Молодежном парламенте) при Государственной Думе. Мария Самоделкина представляет молодежную палату при Думе Нижнего Новгорода, возглавляет Нижегородское региональное отделение ВОО "Волонтеры Победы".

Заместителями председателя Молодежного парламента стали Владимир Москаленко, Оксана Ломанченко и Александра Блохина. Также на заседании были сформированы комиссии и избраны их председатели.

"Молодёжный парламент серьезно обновился – на две трети. Это значит, что пришли новые люди с новыми идеями. Но чтобы быть на равных с опытными участниками нижегородской молодёжной политики, новичкам придётся приложить серьёзные усилия. Уверен, что ребята продолжат начатую предыдущими составами работу по изучению опыта проектной деятельности молодежных палат и объединений, в том числе, из других субъектов Российской Федерации", - отметил в приветственном слове председатель регионального Законодательного собрания Евгений Лебедев.

"В пятом составе молодые парламентарии подписали соглашения о сотрудничестве с Молодежными парламентами при Государственном совете Республики Татарстан, при Законодательных собраниях Кировской и Владимирской областей", - добавил он.

В пресс-службе сообщили, что прошлый состав Молодежного парламента отметился рядом интересных законодательных инициатив. В том числе, проектами законов "О праздниках и памятных датах в Нижегородской области", "О патриотическом духовно-нравственном воспитании в Нижегородской области". В 2018 году Молодежный парламент принял активное участие в обсуждении концепции проекта федерального закона "О молодежи и государственной молодежной политике в РФ".

Спикер регионального парламента выразил надежду, что этот состав Молодёжного парламента с новой энергией подхватит инициативы своих предшественников, будет искать и находить новые подходы к нормотворчеству.

Как сказал Евгений Лебедев, в прошлом году Молодежный парламент отметил свое 10-летие. "За это время ребята показали себя хорошими помощниками, авторами инновационных идей и проектов. Это накладывает на вновь пришедших парламентариев большую ответственность. Поэтому их слова не должны расходиться с делом", - добавил он.