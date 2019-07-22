"ЕР" планирует поднять тему размера бонусов в госкорпорациях в осеннюю сессию работы Госдумы Политика

Принятие бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, обязательства программы партии "Единая Россия" на выборах депутатов Госдумы VII созыва, законодательное обеспечение национальных проектов, реализация послания президента России Федеральному собранию, а также определение рамок для различных выплат и бонусов в госкорпорациях лягут в основу законодательных приоритетов фракции "ЕР" в осеннюю сессию работы Госдумы. Об этом сообщили в НРО партии со ссылкой на заместителя председателя Госдумы, руководителя фракции "Единой России" Сергея Неверова.

"Перед рассмотрением мы хотим еще раз обсудить в рамках подготовки бюджета (на 16 сентября запланированы большие парламентские слушания) вопрос межбюджетных отношений. Он стоит у нас остро. Мы хотим обсудить, какие конкретные меры будут направлены на сокращение бюджетного разрыва в обеспечении регионов, и убедиться, что уроки начала 2019 года учтены, и с началом календарного года все средства на национальные проекты сразу будут направлены в регионы", - сказал он.

По словам Сергея Неверова, важной задачей в ходе осенней сессии также станет обеспечение реализации государственной программы комплексного развития сельских территорий.

"Это очень важная программа, на которую должно быть направлено более 79 млрд рублей из федеральных средств. В этом году у нас уже выделяется на поддержку агропромышленного комплекса более 300 млрд рублей", - сообщил руководитель фракции "ЕР".

Острым вопросом, по словам Сергея Неверова, является и лекарственное обеспечение граждан.

"На эти цели направляется около 400 млрд рублей в год, но поступает много обращений людей о ситуациях, когда по целому ряду госзакупок лекарств у нас нет ни одной заявки. Мы будем прорабатывать вопрос законодательных изменений, которые повлияют на ситуацию: упрощение регистрации лекарств, будем обсуждать принятие закона об интернет-торговле лекарствами", - рассказал о планах вице-спикер Госдумы.

Он также отметил, что, несмотря на повышение МРОТ, граждане жалуются на то, что официальная зарплата остается ниже установленного минимума.

"Необходимо найти сбалансированное решение вопроса о том, что оклад не должен быть ниже МРОТ", - отметил Сергей Неверов.

Руководитель фракции обратил внимание и на вопрос социальной справедливости в обществе. Он напомнил, что уже урегулирован вопрос выплаты "золотых парашютов" для топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций, установлено соотношение зарплат в бюджетных организациях.

"Должны быть определенные рамки для различных выплат и бонусов в госкорпорациях, справедливое соотношение зарплат во всех секторах экономики", - считает вице-спикер Госдумы.

По его словам, до конца года также планируется подвести предварительные итоги "мусорной реформы". Помимо этого, в повестке осенней сессии большой блок законопроектов будет связан с обеспечением цифровой экономики, включая вопросы обеспечения безопасности персональных данных граждан и профилактики безработицы. Также предстоит большая работа над поправками к законопроектам, принятым в первом чтении.

Подводя итоги прошедшей весенней сессии, депутат Государственной думы, секретарь НРО партии "Единая Россия" Денис Москвин отметил, что сессия была очень плодотворной, принято 300 законопроектов, касающихся самых разных сфер жизни.

"Большинство из них носит социально значимый характер. Например, долгожданный закон о паллиативной помощи, погашение ипотечных кредитов на 450 тысяч рублей для многодетных семей, дополнительные для них льготы по налогам, поддержка семей в связи с рождением первого и второго ребенка, "ипотечные каникулы" для тех, кто оказался в трудной ситуации, запрет передачи коллекторам долгов по ЖКХ и многие другие", - сказал он.

Денис Москвин выразил уверенность, что не менее насыщенной будет и осенняя сессия.

"И по-прежнему главным ориентиром в нашей работе будет Послание Президента и задачи, поставленные в рамках реализации национальных проектов", - подчеркнул депутат.