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Общество

Следующий по пр.Ленина общественный транспорт 26-27 июля изменит маршрут

26 июля 2019 12:02  [54] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Следующий по пр.Ленина в Нижнем Новгороде общественный транспорт 26-27 июля изменит маршрут. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Речь идет об автобусах, которые изменят маршрут, а также о троллейбусах, которые вовсе перестанут курсировать. Изменения в движении продлятся с 22:00 26 июля до 06:00 27 июля.

В перечень автобусных маршрутов, изменяющих движение, входят:
А-31, А-40, А-56, А-60Э, А-68, А-77, Т-13, Т-40, Т-46, Т-63, Т-67, Т-97.

На участке, где они следуют от остановки "Главная проходная" к улице Веденяпина и проспекту Молодежному, их путь изменится по проспекту Ленина, проспекту Кирова, проспекту Октября.

В обратном направлении движение будет организовано по проспекту Ленина, проспекту Ильича, улице Поющева, проспекту Кирова, проспекту Ленина.

Также изменится движение автобусов маршрутов А-54 и Т-59.

На участке, где они ранее передвигались от остановки "Главная проходная" к проспекту Ильича, теперь их путь изменится по проспекту Ленина, проспекту Кирова, проспекту Октября. В обратном направлении по той же схеме.

Движение троллейбусов №№ 4, 11, 12, 14 прекратится.

В департаменте пояснили, что изменения обусловлены демонтажем железнодорожного переезда на проспекте Ленина.

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