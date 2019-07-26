Как не допустить ошибки при выборе квартиры в новостройке

К сожалению, есть ситуации, когда новые дома так и не достраивают и дольщики остаются без новеньких квартир, и без денег. Такие ситуации, чаще всего происходят, при неправильном выборе застройщика. К счастью, сейчас много компании, которые дорожат своей репутацией и люди получают в срок купленные квартиры. Поэтому перед выбором новостройки обязательно читайте отзывы покупателей. Жк огни цены на квартиры, вот яркий пример надежной компании. Но и получив заветные квадратные метры можно горько пожалеть, так как ошибки были допущены еще при выборе квартиры.

Район

При выборе района многие стараются остаться в том, в котором и живут. Конечно в таком решение много логики – знакомая обстановка, школа или детский сад и т.д. Но при выборе квартиры необходимо смотреть на параметры жилья: удобство планировки, тип отопления, материал постройки и многое другое. Если есть квартиры более совершенные, но в другом районе стоит решиться на переезд.

Кирпич – самый лучший материал

Такой миф пришел к нам из Советского Союза, когда кирпичные дома считались самыми элитными. На деле же кирпичные дома значительно уступают по многим показателям каркасно-монолитным, в том числе по звукоизоляции и теплосбережению.

Самая низкая цена

Низкая стоимость жилья всегда привлекает, но стоит помнить, что постройка жилья – это бизнес и застройщик всегда найдет способ получить прибыль. В некоторых случаях это будет более низкого качества материалы, что в последствии принесет плохую звукоизоляции и теплопотери. Еще одним способом получить прибыль являются высокие тарифы управляющей компании, которая принадлежит застройщику.

Ждать сдачи дома

С каждым этапом строительства риски получения недостроя снижаются, но ждать окончательной сдачи не совсем верно. Лучше всего покупать квартиру в процессе стройки, когда она завершена примерно на 70%. В таком случае вы получите квартиру стоимостью на 20% ниже, чем в построенной доме и меньше шансов, что понравившуюся вам купят. Вы ничем не будете рисковать, если обратить к действительно надежному застройщику, который ввел в эксплуатацию много жилых домов.