Нижний сегодня: главные события дня Общество

ГАЗ с 29 июля по 11 августа приостановит производство, отправив сотрудников в отпуск

Во время приостановки производства на площадях предприятия состоится модернизация оборудования для завершения подготовки к серийному выпуску новых моделей автомобилей, а также модернизация существующего оборудования.

Реестр требований начали создавать для обманутых дольщиков ЖК "Окский берег"

Обманутые дольщики обанкротившегося застройщика ООО "Капстройинвест" могут предъявить свои требования в течение трех месяцев (до 28 октября 2019 года). Дольщики вправе предъявить свои требования на жилые помещения, нежилые помещения не более 7 кв.м. и машиноместа.

Volkswagen с 29 июля по 12 августа приостановит производство в Нижнем Новгороде

В компании пояснили, что это будет традиционный полугодовой корпоративный двухнедельный отпуск.

Moody’s изменил прогноз по рейтингу Нижегородской области со "стабильного" на "позитивный"

Подтверждение рейтинга эмитента на уровне Ba3 и изменение прогноза на "позитивный" со "стабильного" отражает более высокие, чем ожидалось ранее, темпы роста доходов и ожидания Moody's в отношении улучшения показателей долга благодаря более эффективному налоговому администрированию

Более 70 тысяч человек посетили фестиваль "Горький fest" в Нижнем Новгороде

Всего в рамках фестиваля было задействовано более 20 площадок, где прошло 115 кинопоказов. В том числе нижегородцы и гости города смогли увидеть 37 конкурсных фильмов"

Группе подростков, нападавшей и стрелявшей по жителям Мещеры, устроили самосуд

Группа подростков, которая избивала жителей микрорайона Мещерское озеро в Нижнем Новгороде, а также применяла огнестрельное оружие против граждан, сама стала жертвой нападения со стороны сверстников, которые после расправы заставили подростков на камеру мобильного телефона пообещать прекратить вести себя агрессивно.