Последние новости рубрики Общество
26 июля 2019 19:21  [82] Нижний сегодня: главные события дня
26 июля 2019 18:44  [122] Реестр требований начали создавать для обманутых дольщиков ЖК "Окский берег"
26 июля 2019 17:38  [129] Парк в нижегородском селе Дубрава благоустроят в рамках программы поддержки местных инициатив
26 июля 2019 17:34  [122] Подрядчик допустил отставание по благоустройству парка "Дубки"
26 июля 2019 17:08  [123] Охотники продолжают находить кабанов с АЧС в районах области, где введен карантин
26 июля 2019 16:23  [124] Нижегородцы в 2019 году уже обменяли 67 млн баллов на подарки по программе "Бонус" от "Ростелекома"
26 июля 2019 16:03  [122] Количество жалоб на вывоз мусора в Кстове с начала года снизилось в три раза
26 июля 2019 15:58  [198] Планетарный сканер приобретут для Нижегородской областной библиотеки им. В.И.Ленина в рамках нацпроекта "Культура"
26 июля 2019 15:46  [136] Более 80 сотрудников АПЗ предпенсионного возраста отправятся в санаторий за счет завода
26 июля 2019 15:16  [135] Регионы РФ получат от федерации 10 млрд рублей на покупку школьных автобусов
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

26 июля 2019 19:21  [82] Общество

ГАЗ с 29 июля по 11 августа приостановит производство, отправив сотрудников в отпуск

Во время приостановки производства на площадях предприятия состоится модернизация оборудования для завершения подготовки к серийному выпуску новых моделей автомобилей, а также модернизация существующего оборудования.

Реестр требований начали создавать для обманутых дольщиков ЖК "Окский берег"

Обманутые дольщики обанкротившегося застройщика ООО "Капстройинвест" могут предъявить свои требования в течение трех месяцев (до 28 октября 2019 года). Дольщики вправе предъявить свои требования на жилые помещения, нежилые помещения не более 7 кв.м. и машиноместа.

Volkswagen с 29 июля по 12 августа приостановит производство в Нижнем Новгороде

В компании пояснили, что это будет традиционный полугодовой корпоративный двухнедельный отпуск.

Moody’s изменил прогноз по рейтингу Нижегородской области со "стабильного" на "позитивный"

Подтверждение рейтинга эмитента на уровне Ba3 и изменение прогноза на "позитивный" со "стабильного" отражает более высокие, чем ожидалось ранее, темпы роста доходов и ожидания Moody's в отношении улучшения показателей долга благодаря более эффективному налоговому администрированию

Более 70 тысяч человек посетили фестиваль "Горький fest" в Нижнем Новгороде

Всего в рамках фестиваля было задействовано более 20 площадок, где прошло 115 кинопоказов. В том числе нижегородцы и гости города смогли увидеть 37 конкурсных фильмов"

Группе подростков, нападавшей и стрелявшей по жителям Мещеры, устроили самосуд

Группа подростков, которая избивала жителей микрорайона Мещерское озеро в Нижнем Новгороде, а также применяла огнестрельное оружие против граждан, сама стала жертвой нападения со стороны сверстников, которые после расправы заставили подростков на камеру мобильного телефона пообещать прекратить вести себя агрессивно.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Банк Ассоциация-8-24 июля 2019
Фоторепортажи
Закрытие III фестиваля Горький fest
26 июля 2019 11:04Закрытие III фестиваля "Горький fest"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph