Нижегородский АПК в I полугодии получил 2,2 млрд рублей субсидий Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Организации агропромышленного комплекса Нижегородской области в I полугодии 2019 года получил 2,2 млрд рублей бюджетных субсидий. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Всего на поддержку нижегородского АПК в 2019 году предусмотрено 4,1 млрд рублей.

Эти средства предназначаются для ухода за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, поддержку элитного семеноводства, развитие мелиорации и племенного животноводства, строительство животноводческих помещений, возмещение части затрат на приобретение оборудования и другие направления.

Напомним, ранее глава региона Глеб Никитин принял решение увеличить господдержку сельского хозяйства Нижегородской области почти на 30% из областного бюджета в 2019 году.