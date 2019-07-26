Последние новости рубрики Общество
29 июля 2019 11:39  [30] Нижегородские студенты ознакомились с устройством котельных "Теплоэнерго"
29 июля 2019 11:24  [48] Форум "Радость моя" открылся в Дивеево Нижегородской области
29 июля 2019 11:10  [85] Отсутствие солнца и +8° - такая "летняя" погода ожидает нижегородцев в ближайшие дни
29 июля 2019 10:30  [97] Месть матери: нижегородец получил один год за сообщение о "заложенной" бомбе
29 июля 2019 10:14  [88] Экс-руководителю дзержинского ТСЖ грозит до двух лет за растрату денег жителей домов
29 июля 2019 09:39  [1002] ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация"
28 июля 2019 16:37  [326] Набережную Гребного канала в рамках фестиваля "Рок чистой воды" пришли очистить от мусора более 200 человек
28 июля 2019 16:19  [171] Нижегородский АПК в I полугодии получил 2,2 млрд рублей субсидий
28 июля 2019 14:27  [260] "Морская граница находится под надежной защитой, в том числе наших бравых парней!", - Глеб Никитин
28 июля 2019 12:31  [371] Более 40 уникальных автомобилей было представлено на конкурсе "Fest Car-2K19" в Арзамасе
Общество

Экс-руководителю дзержинского ТСЖ грозит до двух лет за растрату денег жителей домов

29 июля 2019 10:14  [88] Общество

Экс-руководителю ТСЖ "Чапаев" в Дзержинске грозит до двух лет за растрату денег жителей, которые те внесли в качестве оплаты за поставленную теплоэнергию. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".

В январе 2017 года стало известно, что ТСЖ "Чапаев" задолжал за поставленную тепловую энергию 530,3 тысяч рублей и судебные приставы возбудили исполнительное производство. Однако ТСЖ выплатил лишь часть суммы и остался должен 366,3 тысяч рублей. Чтобы уклониться от исполнения судебного решения, деньги от жителей дома за оплату отопления, горячей воды и иные коммунальные услуги, председатель ТСЖ принимала наличными в кассу товарищество собственников жилья и расходовала на собственные нужды.

Теперь в случае вынесения обвинительного приговора экс-руководителю дзержинского ТСЖ грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Кроме того, задолженность товарищества может быть взыскана с председателя уже как с физического лица.

В дальнейшем Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс будет добиваться возбуждения уголовных дел в отношении других руководителей управляющих организаций-неплательщиков за поставленную тепловую энергию.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Закрытие III фестиваля Горький fest
26 июля 2019 11:04Закрытие III фестиваля "Горький fest"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph