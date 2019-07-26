Экс-руководителю дзержинского ТСЖ грозит до двух лет за растрату денег жителей домов

Экс-руководителю ТСЖ "Чапаев" в Дзержинске грозит до двух лет за растрату денег жителей, которые те внесли в качестве оплаты за поставленную теплоэнергию. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".
В январе 2017 года стало известно, что ТСЖ "Чапаев" задолжал за поставленную тепловую энергию 530,3 тысяч рублей и судебные приставы возбудили исполнительное производство. Однако ТСЖ выплатил лишь часть суммы и остался должен 366,3 тысяч рублей. Чтобы уклониться от исполнения судебного решения, деньги от жителей дома за оплату отопления, горячей воды и иные коммунальные услуги, председатель ТСЖ принимала наличными в кассу товарищество собственников жилья и расходовала на собственные нужды.
Теперь в случае вынесения обвинительного приговора экс-руководителю дзержинского ТСЖ грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Кроме того, задолженность товарищества может быть взыскана с председателя уже как с физического лица.
В дальнейшем Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс будет добиваться возбуждения уголовных дел в отношении других руководителей управляющих организаций-неплательщиков за поставленную тепловую энергию.
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