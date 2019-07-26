Помолвочные и обручальные кольца – почему без них не обойтись?

Свадьба в обязательном порядке сопровождается определенными ритуалами, в том числе обменом обручальными кольцами. Многие воспринимают это в качестве значимого символа крепкого союза между влюбленными. Заслуживают внимания и обручальные кольца, которые предназначены для другого волнительного момента – предложения руки и сердца. Именно помолвочные и обручальные кольца разумно покупать на специализированном сайте: https://neklassika.ru/, где представлено достаточно много интересных вариантов на любой вкус и по очень приемлемым, выгодным и адекватным ценам. Таким образом, покупая кольца через специализированный сайт есть возможность получить еще и гарантию на изделия, потому что сейчас золото или серебро ценятся превыше всего.

Помолвочное кольцо — это ювелирное украшение, которое возлюбленная получает от своего мужчины в тот момент, когда он предлагает ей выйти за него замуж. В большинстве случаев для такого долгожданного момента создается особая обстановка, о которой избранница даже не догадывается. Обручальные кольца в то же время имеют совсем другую роль. Если помолвочное преподносится до свадьбы и его носит только будущая невеста, то обручальные нужны обоим влюбленным. Это обязательный атрибут свадебной церемонии, который носят на протяжении всей жизни.

В чем ценность таких украшений?

Подобные украшения являются не только символом замужества, но и имеют несколько преимуществ:

• возможность сочетания помолвочного и обручального колец;

• яркий и заметный внешне аксессуар;

• символизация нового статуса;

• укрепление брачных уз.

Многие современные пары стремятся к тому, чтобы отказаться от обручальных колец и заменить их на более инновационные способы закрепления брака: кто-то набивает татуировки на безымянных пальцах, кто-то вовсе не носит из-за дискомфорта, а кто-то делает из кольца подвеску. Каким бы способом пара не решила воспользоваться, кольца по-прежнему остаются обязательным атрибутом каждой свадьбы. Очень важно подбирать те кольца, которые нравятся, потому что с ними потом человеку ходить всю жизнь. Тем более, кольца всегда символизируют любовь и все только самое хорошее и позитивное.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.