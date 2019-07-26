Аппаратная косметология. Виды проблем, которые она может решить

Проблемная кожа – непростая задача, требующая незамедлительного решения. Причины, по которым могут возникнуть кожные высыпания – самые разнообразные, начиная от бактерий, попавших на кожу, и заканчивая неправильной работой сальных желез. Чтобы предотвратить необратимые последствия, необходимо своевременно обратиться к врачу. Лечение кожи необходимо доверить квалифицированным специалистам, поскольку в домашних условиях полностью вылечить кожу невозможно.

Аппаратная косметология на страже красоты.

Косметические крема – не единственное средство для того, чтобы кожа выглядела молодой, гладкой, румяной. Крайне необходимо, чтобы была восстановлена структура коллагеновых волокон, которые залегают в глубоких слоях нашей кожи, укреплены мышечные структуры и запущен потенциал кожи.

С помощью аппаратной косметологии и аппарата Hydrafacial, о котором подробно написано тут https://hydrafacial.ru/, можно попробовать улучшить структуру кожи, излечить множество проблем: угри, стареющую кожу, гиперпигментацию. Аппаратная косметология лица дает клеткам кожи стимул к обновлению естественным путем.

Аппаратная косметология тела позволяет улучшать контуры тела, уменьшать объемы, делать эпиляцию и корректировать другие недостатки. В салонах аппаратной косметологии представлены методики, которые даже могут заменить пластические операции, например, липосакцию.

Микротоковая терапия активизирует процессы обмена, с ее помощью можно запустить собственный потенциал вашей кожи, решить множество эстетических проблем кожи, что помогает сэкономить средства и время.

Микротоковая стимуляция является физиотерапевтическим методом воздействия на кожу, лимфатические сосуды и мышцы с помощью импульсного тока малого напряжения имеющего различные частотные характеристики.

Метод микротоковой терапии воздействует с переменной частотой на мышечную ткань, лимфатические пути, улучшая вывод токсинов, стимулируя кровообращение, восстанавливая физиологическую клеточную активность, достигал стойкого косметологического эффекта. В итоге после применения микротоковой стимуляции будет достигнут тонизирующий лифтинг-эффект.

На что способен аппарат?

1. Восстановление контура губ. Всегда оставаться красивой – мечта любой женщины, но вместе со старением кожи лица, слизистая оболочка губ теряет тонус. Губы становятся иссушенными и тонкими, что подчёркивает возраст.

2. Лечение рубцов, послеоперационных шрамов, келоидных рубцов, стрий (растяжек), шрамов после акне. Современная косметология достигла своего апогея: лечение рубцов, шрамов после акне, стрий (растяжек), послеоперационных шрамов, келоидных рубцов – теперь не проблема. Благодаря различным способам решения данного вопроса в медицинском центре «Золотая орхидея» жизнь многочисленных пациентов, страдающих проявлением рубцевания, может быть облегчена. Для удаления с кожи рубцов, шрамов различного происхождения специалисты клиники используют разные аппаратные воздействия: электрофорез, ультразвуковую терапию, фототерапию, криотерапию и так далее.

3. Удаление сосудистых звездочек. Сосудистые «звездочки» – самое распространенное заболевание вен, которое вызывает постоянный дискомфорт. В первую очередь, с эстетической точки зрения это некрасиво. И самое главное, сосудистые «звездочки» способны повлечь за собой серьезные венозные заболевания.

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