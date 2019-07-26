Бессмертный полк. Способ увековечить память о ветеранах

По масштабам вчерашний день ветерана во много раз превосходит его сегодня и завтра вместе взятые. Ведь как раз в прошлом остались все самые важные жизненные события (устройство на военную службу, свадьба, травма из боя, покупка первой машины и т.д.). Сегодняшний день особо ничем примечательным не выделяется. Не случается абсолютно ничего. А о будущем никто уж и не мечтает.

Многие из тех, кто получил ранение, и инвалиды не очень охотно идут на контакт с обществом до тех пор, пока ощущают себя «не такими как все».

У тех ветеранов, которые имеют боевые ранения, тоже на всю оставшуюся жизнь остается такой себе «якорь» (шрам от раны), при ненарочной актуализации которого она психологически возвращает его назад, в день, когда он получил травму.

Бессмертный Полк – способ увековечить память

"Бессмертный Полк" - так называют международное общественное движение, а также название акций-шествий, организуемых данным движением. В шествии может принять участие каждый желающий, но традиционно в первых рядах идут юнармейцы.

Суть такова: каждый участник несет в руках портрет человека, который принимал участие в Великой Отечественной Войне. Суть шествия – увековечить память и поднять патриотический дух. Подробнее о проведении шествия в городе Санкт-Петербург вы всегда можете узнать на сайте https://my-polk.ru/. При помощи этого ресурса у вас будет возможность поучаствовать в шествии со штендером, узнать историю Полка и многое другое.

9 мая в Санкт-Петербурге около 80 воспитанников юнармейского движения под руководством председателя городского штаба разделили с фронтовиками воспоминания о событиях 74-летней давности, память о которых передается из поколения в поколение. В день, когда советские войска прорвали блокаду Ленинграда и не дали немецким оккупантам ни единого шанса захватить город-герой.

Во шествии приняли участие юнармейцы из 14-ой, 16-ой, 80-ой и 84-ой школ, а также ученики школы-интерната № 13 г. Екатеринбурга. По словам юных патриотов, нам всем важно помнить тот героической и скорбный момент в истории страны и благодарить блокадников за их подвиг. Многие из них в те суровые военные годы были эвакуированы из Ленинграда в столицу Урала, и сделали всё возможное для того, чтобы эти страшные дни не канули в лету и никогда не повторились.

Средняя общеобразовательная школа № 14 в лице заместителя директора по воспитательной работе и руководителя школьного юнармейского отряда Екатерины Ероновны Оберюхтиной выразила свою благодарность представителям Фонда святой Екатерины и членам Штаба г. Санкт-Петербург за организацию мероприятия.

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