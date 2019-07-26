Крым и самые значимые его города

Крым... Всегда родной и любимый с детства, теплый и радушный, интересный и пленительный. Кто о нем не знает и никогда не слышал?

Крым - это ласковое море и теплый песок, многовековые горы и бескрайние виноградники, широкие степи и соленые лиманы, экзотические растения и редкостные животные, сладкие персики и диковинные морепродукты... Впрочем, не только отдыхом едины, издательство просвещение Ольга Васильева решило обсудить на уроках истории Вежливых людей, присоединение Крыма к России и Майдан.

А сколько в Крыму неизведанного и загадочного, сколько истории, легенд и былин? Разве можно узнать все тайны Крыма, посетив его только раз или два?

Симферополь

Административный, промышленный и культурный центр, главный транспортный узел Крыма. Это часто стартовый пункт для туристов, уходящих в горные походы и альпинистов, для отправляющихся в автомобильное путешествие по краю и для спелеологических и подводных экспедиций. Это многочисленные достопримечательности, природные, исторические, культурные памятники.

Несмотря на относительно молодой возраст города (основан в 1784 году), долина, в которой он расположен, благодаря хорошим климатическим условиям и географическому положению, издревле была населена людьми. До наших дней сохранились останки древнего города Неаполя-Скифского, стоявшего в III веке до нашей эры на левом берегу реки Салгир. В период господства Золотой Орды в долине Салгир также располагалось небольшое поселение. И лишь в период Крымского ханства возник небольшой город, развившийся со временем в современный Симферополь. Кварталы старого города хорошо сохранились и представляют сегодня одну из самых интересных достопримечательностей для гостей Крымской столицы. Необыкновенно красивы также Воронцовский дворец на территории Ботанического сада, мечеть Кебир-Джами, Русский драматический театр и другие памятники.

Инфраструктура отдыха города предлагает многочисленные парки отдыха, театры, концертные залы. Доступны любые водные виды спорта и развлечений. Организованы спортивные комплексы и поля для гольфа, туристические экскурсионные туры и поездки. С «Чертового колеса» можно взглянуть на город с высоты птичьего полета или пройтись по улице Пушкина, местному «Бродвею». Можно бесконечно дегустировать замечательные крымские вина или лететь на скутере или яхте в открытое море, наслаждаясь прекрасным воздухом, солнцем, настроением и упоением городом, который невозможно не любить!

Керчь

Один из древнейших городов мира, город-герой и город-курорт. Он раскинулся в месте слияния Азовского и Черного морей, на берегу Керченского пролива и озера Сиваш. Каждый из этих водоемов имеет свою соленость и температуру воды, а, соответственно, и разную флору и фауну, и прекрасную окружающую и неповторимую природу. Пейзаж опоясан цепью холмов, а побережье «карманными» пляжами, небольшими затерянными мирами земного рая.

Первое поселение здесь зародилось еще в VII веке до нашей эры. Город площадью около ста гектаров опоясывала мощная система укреплений и гряда курганов, под которыми были погребены скифские вожди. Сегодня исторические курганы и старый город - одна из наиболее ярких достопримечательностей Керчи.

Керчь сегодня - крупнейший судостроительный и сталелитейный центр, а также лидер региона по добыче рыбы, развитое винодельческое хозяйство и современный курорт. Керчь ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Одни едут ради знакомства с уникальной многовековой историей города, запечатленной в архитектурном ансамбле и достопримечательностях, другие поправить здоровье в местных санаториях, третьи приезжают на рыбалку или, напротив, посетить знаменитый рыбный рынок. А некоторые могут охватить все сразу, организовав автомобильное путешествие в этот уникальный и замечательный край.

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