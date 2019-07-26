Скотч. Виды, свойства и варианты

“Куплю скотч” - такое объявление чаще всего можно встретить в газетах. Но не торопитесь покупать клюющую ленту, нужно узнать об организации, которая его производит, качестве и эффективности продаваемого продукта. И главное – определиться с тем, для чего он вам нужен.

Липкая лента бывает разной ширины, липкости и длины. Цвета и рисунки могут быть разными, с дополнительными надписями, логотипами или без них. Скотч может быть двусторонним, внешняя сторона при этом покрывается лентой, которая отделяется бумажной прокладкой, что удобно для склеивания двух материалов друг с другом.

Из чего состоит клеящаяся лента?

Скотч производится из двуосно-ориентированного полипропилена (клеевой состав, которым покрыта одна или обе стороны). Это акрил, устойчивый к холодным температурам. Вещество это не очень вредное, но, все же, приобретая скотч, нужно уточнить его состав.

Виды скотча

При изготовлении скотча выделяют несколько групп:

1. К первой группе относится лента, толщиной 38-40 мкм. Применяется скотч упаковочный для лёгких коробок и является универсальным материалом.

2. Вторая группа – липкая лента с толщиной 43-45 мкм. Также считается упаковочным, но при этом популярен в производстве. Главный плюс – отсутствие реакции на низкие температуры.

3. В третью группу входит упаковочная лента, с толщиной 47-50 мкм. Используется для упаковки массивных грузов и тяжёлых коробок.

Крепп – разновидность односторонней самоклеящейся ленты. В отличие от упаковочного скотча, крепп изготавливают на бумажной или целлюлозной основе. Применяют в работах, требующих защиты поверхностей от загрязнения бетонной пылью, штукатуркой, красками, лаком и другими отделочными составами. Чтобы защитить поверхность ее заклеивают малярным скотчем, а после того, как работы завершены, удаляют.

Малярный скотч производится из бумажной ленты, нижняя сторона которой покрывается клейким веществом на акриловой или каучуковой основе, после чего лента наматывается на картонное кольцо. Помимо малярных работ, такой скотч применяется для заделывания щелей в деревянных окнах с целью утепления помещений.

В быту используется для склеивания бумажных изделий.

Скотч с надписями и логотипами

Приняв решение – купить скотч с логотипом вы непременно будете в выгоде и вот почему:

1. Надпись на скотче напомнит покупателю о производителе, послужит рекламой.

2. Первозданный вид товара сохранится при транспортировке.

3. По цвету скотча с лого упаковку легче найти в магазине и на складе.

4. Вероятность подделки уменьшится.

5. Частично похитить товар из упаковки станет сложнее: прервётся информационная запись и хищение обнаружится.

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