Монеты. Их виды и коллекционирование

Загадочные истории монет волнуют воображение. Какой путь проделали они в своих вековых скитаниях? Может быть монета, которую вы держите в руках, путешествовала на древних кораблях, была частью эпохи Возрождения, находилась в карманах придворных вельмож.

Памятные монеты

Уникальный подарок, а иначе и не назвать юбилейную подборку монет в честь двухсотлетия победы в Отечественной войне 1812 года и Бородинского сражения, выпущенную совместно Московским (ММД) и Санкт-Петербургским (СПМД) монетными дворами. Многие коллекционеры уже стали счастливыми обладателями этой замечательной коллекционной новинки. Она включает в себя привычные юбилейные монеты с номинальной стоимостью десять рублей и двухрублёвые монеты, которые не выпускались с 2001 года. Но, это ещё не всё. Подборка содержит совершенно новый тип монет после деноминации рубля – стальные юбилейные пятирублёвые монеты.

Коллекционирование монет – увлекательное и полезное дело

Когда держишь в руках старинные монеты, тебя словно связывает невидимый мост между современностью и далёким прошлым. Коллекции древних монет никогда не выйдут из моды. В отличие от других предметов, старинные монеты хорошей сохранности никогда не обесценятся. Со временем их цена будет только увеличиваться.

Удивительными по красоте являются серебряные старинные монеты крупных номиналов, такие как античные тетрадрахмы, талеры, кроны, и портретные рубли. В отличие от золотых монет, они покрываются патиной, но это только является свидетельством их возраста, что тоже повышает их стоимость. Собрание коллекций золотых и серебряных монет не только вызывает живой интерес к истории, но и является источником богатства и процветания. К примеру, купленые старинные золотые монеты, в три-четыре, а то и в десятки раз дороже обычных современных золотых монет, так как их историческая ценность намного выше стоимости металла, из которого они изготовлены.

По сведениям, полученным с зарубежных и отечественных аукционов, спрос и цена на золотые старинные монеты растёт год от года. Для примера – купить монеты, обычные десятирублёвые, периода царствования Николая II в 1998 году можно было по 100 долларов США, в настоящий момент стоимость такой монеты составляет 400 долларов США, а то и выше. Всё зависит от редкости года выпуска и сохранности самой старинной монеты. Другой пример - цена 1 рубля 1992 года составляет сейчас 10 руб., кто знает, сколько такая монета будет стоить спустя еще 20 лет. Видно, что цена за последние годы стоимость монет увеличилась в четыре раза. Если посчитать рост стоимости за год, то цифры получаются выше например процентных ставок коммерческого банка.

Золото давно превратилось во всемирный эквивалент ценности. Наравне с нумизматическим коллекционированием, вырос интерес к тезаврационному накоплению инвестиционных золотых монет. Такие монеты купить можно свободно в государственном банке. Основным фактором, влияющим на цену таких монет, является цена золота на мировом рынке.

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