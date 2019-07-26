Ремонт автомобиля. Основные виды слесарных работ

Ремонт глушителей – услуга, значение которой не стоит недооценивать. Неисправная выхлопная система – это не просто громкий звук! Иномарка начнет сразу хуже работать, а ее управление станет сложнее. Автоцентр “Витебский 1” проводит ремонт глушителя спб любой сложности. СТО может привести в порядок почти любой тип выхлопной системы, произвести ремонт той ее части, которая и вовсе, казалось бы, не подлежит восстановлению.

Катализатор

Это деталь, которую содержит практически каждый автомобиль. Мы часто узнаем о ней только тогда, когда авто становится неисправен и ехать на нем становится невозможно. Катализатор – это своего рода фильтр по очистке выхлопных газов. Когда газ проходит через него, то вредные примеси нейтрализуются в его системе ячеек. Внешне он похож на трубу, состоящую из множества сот, сделанных из материалов, содержащих примеси драгоценных металлов, таких как платина, например. Не стоит удивляться, что стоит эта деталь дорого.

Универсальный катализатор бывает двух видов:

1. Керамический нейтрализатор. Не стоит этого пугаться. Многие марки автомобилей изначально оборудованы именно такой системой очистки выхлопных газов, просто вы об этом не знаете. Керамический катализатор зарекомендовал себя крайне надежным, не уступающим по своей долговечности металлическим. Стоит он почти в два раза дешевле.

2. Металлический катализатор. В нем содержатся драгоценные металлы, поэтому и стоит он значительно дороже. Традиционно считается, что именно такой катализатор обладает высшей степенью надежности. Однако, как показывает опыт работы и эксплуатации, принципиальной разницы между ними почти нет. Единственным существенным отличием является его большая прочность при ударах о препятствия. Поэтому, если технологически катализатор установлен не в моторном отсеке, а под днищем, то лучше ставить металлический нейтрализатор. Для автомобилей, в которых катализатор установлен в моторном отсеке, разница модификаций значения не имеет.

Замена катализатора

Автомобили иностранного производства в обязательном порядке при производстве оборудуются специальной системой очистки выхлопных газов, стандартов Евро 3 и Евро 4. Если 5 лет назад никто про катализатор особо и не знал, то сейчас об этой детали знает любой автовладелец. Катализатор изнашивается и рано или поздно выходит из строя. Недавно замена катализатора вызывала у автолюбителей массу неприятных впечатлений, стоимость ремонта иногда приближалась к 30% стоимости бывшего в эксплуатации автомобиля. Да и до сих пор, непонятно почему, в дилерских центрах цена услуги стоит десятки тысяч рублей.

Недавно в серийное производство, поступил универсальный катализатор. Теперь замена катализатора по своей цене часто не превышает двух сезонных замен резины.

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