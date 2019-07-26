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Происшествия

Школьница, управляя мотоциклом, попала в ДТП в Дзержинске

30 июля 2019 12:28  [74] Происшествия

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

Школьница, управляя мотоциклом, попала в ДТП в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло 29 июля в 13:30 в поселке Петряевка на ул. Встречной. Управляя мотоциклом Восход, 16-летняя девушка не справилась с управлением и наехала на забор.

В УГИБДД пояснили, что школьница была в мотошлеме, при этом права управления на мотоцикл у нее отсутствовали.

Травмы она получила незначительные, поэтому госпитализация пострадавшей не потребовалась.

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