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Общество

Нижегородская область стала одним из лидеров по темпам снижения стоимости земельных участков

30 июля 2019 15:40  [95] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

"Сотка" земли в Нижегородской области за год подешевела почти на 7%, регион лидирует по темпам снижения цены земельных участков.

СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ

Стоимость земельных участков в целом по России падает. Аналитики "Авито Недвижимость" выяснили, что за год средняя цена за сотку в стране снизилась на 3,3% до 87 681 рублей. Наибольшее снижение ценника произошло в Нижегородской области — земельные участки подешевели на 6,9%. Аналитики рассматривали 18 регионов России, самая доступная земля во II квартале 2019 года продавалась в Кемеровской области (28 тысяч рублей за "сотку").

с сайта https://pickimage.ru

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ НА ФОНЕ ДРУГИХ РЕГИОНОВ

Аналитики выяснили, что средняя стоимость сотки земли в Нижегородской области во II квартале 2019 года составила 59 тысяч рублей, что на 6,9% дешевле, чем годом ранее. В целом по России за тот же период средний ценник снизился на 3,3%, до 88 тысяч рублей.

В ПОМОЩЬ ВЛАДЕЛЬЦАМ НЕДВИЖИМОСТИ

Продолжающийся общероссийский рост стоимости городской недвижимости стимулирует интерес к загородной недвижимости. Покупка земельных участков является одним из самых популярных вариантов: во II квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года спрос на землю по всей стране увеличился на 1,5%, а предложение еще сильнее – на 11%.

Земельные участки уверенно занимают второе место в структуре предложения: на них приходится 38% от всего объема. В структуре спроса земля занимает третье место (14,9%), второе место у дач (20,4%), а самая большая доля – у домов (55,6%).

Кадастровая палата в настоящее время готовит к запуску новый онлайн-сервис по выдаче сведений об объектах недвижимости. Платформа заработает в августе 2019 года. Сейчас в соответствии с законодательством выдавать сведения об объектах недвижимости ведомство должно в течение трех суток. Сервис позволит сократить время выдачи сведений до нескольких минут. Кроме того, новый сервис по выдаче сведений из ЕГРН упростит способ подачи запроса, минимизирует ввод данных и позволит подавать пакеты запросов сразу на несколько объектов.

"Новый инструмент будет хорошим ответом на потребности в выписках из ЕГРН. Например, человек самостоятельно планирует проведение какой-либо сделки с недвижимостью. Ему необходимо проверить сведения о владельце интересующего объекта, уточнить наличие – отсутствие обременений или ограничений его использования. Сервис выдачи сведений из ЕГРН с сайта Кадастровой палаты позволит это сделать за считанные минуты", - говорит начальник управления информационных технологий Федеральной кадастровой палаты Алексей Буров.

С помощью нового электронного сервиса граждане смогут самостоятельно получить необходимые им сведения в том виде, который им удобен. Преимущества электронного документа очевидны – это стоимость, скорость выдачи и удобство использования: электронную выписку можно передавать по электронным каналам связи, хранить на цифровых носителях.

На данный момент выписка из ЕГРН – единственный документ, подтверждающий право собственности на недвижимость. Она может потребоваться в самых разных случаях – от продажи квартиры до оформления кредита под залог недвижимого имущества. Наличие актуальных сведений из реестра недвижимости служат дополнительно гарантией безопасности в подобных ситуациях.

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