Аукцион по выбору подрядчика для капремонта бассейна "Дельфин" объявлен в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: с сайта www.gipernn.ru

Аукцион по выбору подрядчика для капремонта бассейна "Дельфин" и училища олимпийского резерва объявлен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.



Речь идет о ремонте помещений, чаши бассейна, вентиляции, монтаже спортивного оборудования и трибун, выполнении сантехнических работ и отделке помещений.



Начальная максимальная цена контракта составляет 57,5 млн рублей, подрядчика определят 9 августа. По условиям контракта все работы необходимо завершить в срок до 20 декабря этого года.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет три года.

Источник финансирования – бюджет области. О том, что из бюджета выделены средства на капремонт учреждений, в том числе бассейна "Дельфин", сообщалось в феврале этого года.