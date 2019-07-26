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Спорт

Аукцион по выбору подрядчика для капремонта бассейна "Дельфин" объявлен в Нижнем Новгороде

31 июля 2019 13:04  [72] Спорт

Фото: с сайта www.gipernn.ru

Аукцион по выбору подрядчика для капремонта бассейна "Дельфин" и училища олимпийского резерва объявлен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет о ремонте помещений, чаши бассейна, вентиляции, монтаже спортивного оборудования и трибун, выполнении сантехнических работ и отделке помещений.

Начальная максимальная цена контракта составляет 57,5 млн рублей, подрядчика определят 9 августа. По условиям контракта все работы необходимо завершить в срок до 20 декабря этого года.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет три года.

Источник финансирования – бюджет области. О том, что из бюджета выделены средства на капремонт учреждений, в том числе бассейна "Дельфин", сообщалось в феврале этого года.

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