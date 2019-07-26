СМС-рассылки для бизнеса

Рассылка смс-сообщений - перспективная маркетинговая услуга.

Сегодня предприниматели очень активно используют СМС-рассылки в качестве рекламного средства. Заказать их можно на специализированных сайтах, к примеру, здесь www.smsint.ru.

Привлекательный особенностью SMS-рассылок является, прежде всего, то, что они обеспечивают большой охват аудитории потенциальных клиентов. Услуга отличаются доступной стоимостью, при этом имеется возможность отследить не только отправку конкретного сообщения, но и информацию о его доставке и прочтении.

Благодаря SMS-сообщениям имеется возможность информировать имеющихся клиентов о предстоящих событиях, выгодных акциях и пр. Эффективными считаются рассылки, которые информируют клиентов об отправке заказа. Это позволит акцентировать внимание на уважительном отношении. Доказано, что с помощью SMS-рассылок удается значительно повысить количество продаж и привлечь потенциальных покупателей или клиентов. Несмотря на то, что SMS-рассылку, вряд ли, можно считать полноценной рекламой она является средством распространения информации о конкретной фирме и повышает степень лояльности клиентов.

SMS-рассылки - это хороший способ для любой компании сообщить о своих товарах или услугах. У каждого человека имеется телефон, но при этом многие по-прежнему пользуются простыми устройствами, которые используются только для звонков и СМС. Это значит, что рассылку получат все, а не только те, кто имеет современные смартфоны. Несомненно, привлекательной особенностью SMS-рассылок является возможность оперативно начала или прекращения рассылок. К примеру, может привлечь клиентов информация о скидках в пиццериях и кофейнях вечернее время.

SMS-рассылка - это выгодная услуга. Она позволяет сэкономить ресурсы компании, так как нет необходимости включать в штат новых сотрудников или привлекать сторонних специалистов сторонних для работы в рекламном отделе. Кроме того, не понадобятся услуги дизайнера, как к примеру, в случаях, когда необходимо распространить листовки или буклеты. Для отправки короткого сообщения не нужно также нанимать дополнительно копирайтера.

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