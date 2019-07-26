Стоматология “Ваш Доктор”

Каждый человек должен постоянно следить за своим здоровьем. Даже если жалоб на самочувствие и нет, стоит регулярно проходить медицинское обследование, которое поможет обнаружить бессимптомную патологию. Очень часто люди боятся идти к стоматологам, поэтому не думают о здоровье собственных зубов. По этой причине, редко встретишь людей, которые имеют здоровые зубы, даже в пожилом возрасте. Найти качественного специалиста, который может быстро вылечить большинство заболеваний, связанных с зубами, можно на этом сайте vashdoctord.ru.

Особенности заведения

Стоматология “Ваш доктор” отлично выполняет свою работу в славном городе Воронеже, начиная с 1999 года. За это время, сотни и тысячи довольных клиентов вышли после посещения данного места.

Персонал стоматологии - это высококвалифицированные специалисты разных направлений. Их главная цель - предоставлять качественные медицинские услуги. За время работы, компания расширила свои возможности и выросла от маленького кабинета до крупной стоматологической клиники с большим спектром услуг.

Несмотря на огромный стаж работы, стоматологическая клиника не меняла своих принципов, поэтому постоянно оставалась честными и порядочными перед своими клиентами. Каждый специалист представленной стоматологии, относится к каждому пациенту, как к своему родному. Из-за такого отношения, между персоналом и пациентом возникли такие доверительные отношения.

Спектр услуг

За время своей работы, стоматология “Ваш доктор” постоянно расширяла список своих услуг. Сейчас на выбор клиентам предоставляют следующий список услуг:

• Лечение кариеса. Специалисты проводят диагностику и лечение кариеса под полной анестезией. Стоматолог не просто лечит проблему, но и восстанавливает функционал и эстетику зуба.

• Имплантация зубов. Такая процедура проводится исключительно профессионалами, поэтому с их помощью можно вернуть зубы в любом возрасте. Имплантацию делает опытный хирург, поэтому высокая гарантия приживаемости.

• Исправление прикуса. Даже самые кривые зубы снова будут выглядеть шикарно, если за их исправление будет отвечать профессионал.

Лицензия № ЛО-36-01-003093 от 23.08.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

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