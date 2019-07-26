Как правильно выбрать место для родов?

"Две полоски" на тесте вызывают у многих непередаваемую радость, особенно если рождение ребенка планировалось уже достаточно давно. Несмотря на такое счастье, молодых родителей ждут большие перемены и множество проблем, которые будут требовать быстрого решения. Одна из важнейших проблем за весь период беременности - поиск роддома. Роддом Киев - заведение, где предоставляют высококвалифицированную помощь во время родов и на протяжении всей беременности.

Как правильно выбрать роддом?

У каждой молодой семьи на финишной прямой всей беременности, возникает дилемма с выбором и поиском подходящего роддома. Не стоит относиться к поиску места слишком серьезно, ведь беременность и так съедает много нервов, а дополнительные переживания только ухудшат ситуацию.

Но и не стоит полностью пускать на самотек это действие. Некоторые вообще не сильно задумываются о выборе, поэтому становятся на учет в районную консультацию и рожают в районном роддоме. К счастью, современные роженицы имеют возможность самостоятельно выбрать роддом и место, где ее будут наблюдать профессионалы.

Несмотря на то, что многие молодые мамочки рожают в районных роддомах, иногда отзывы о них остаются не самые лучшие. Конечно, в большинстве случаев, большинству нравится подход и отсутствие большой стоимости, а вот другие вспоминают эти моменты с нескрываемым ужасом и разочарованием.

Спешить с роддомом лучше не стоит. Все равно у молодых родителей и без этого будет множество проблем и вопросов, ведь до рождения малыша нужно оборудовать его спальню и выбрать одежду.

Начинать поиск лучшего места для родов желательно после 7 месяца, если при этом нет симптомов преждевременных родов. По законодательству, запись на роды нужно подписывать на 36 неделе беременности, но не ранее. Такие сроки касаются тех мамочек, у которых беременность проходит без осложнений.

Кстати, больше стоит обращать внимание на врача. К примеру, некоторые современные родильные дома с шикарным оборудованием имеют в своем штате неопытный персонал, который способен навредить маме и малышу. Поэтому, выбирая родильное отделение, акцентируют внимание больше на его сотрудников, чем на внешнее убранство заведения.

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