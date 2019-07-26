Необычные и уникальные места на планете

С появлением интернета жизнь людей значительно улучшилась. Виртуальная сеть намного упростила некоторые задачи, в особенности поиск необходимой информации. Теперь многие не могут говорить о недоступности каких-либо материалов, ведь большинство из них находится в открытом доступе. Из-за таких возможностей, теперь каждый человек может найти интересную и познавательную информацию.

Интересные факты

Сейчас в интернете есть множество сайтов, которые позволяют черпать интересную информацию и факты об окружающем мире. Современный человек вроде бы знает большинство информации про планету, но в тоже время и не знает о ней практически ничего.

Если спросить у среднестатистического человека о всех его познаниях о планете, то зачастую такие люди знают лишь расположение городов и страны. Многие слышали о горах и реках, но если подробнее расспросить о них, то у многих этот вопрос вызывает ступор. Несмотря на огромный багаж знаний, в мире существует огромное количество интересны мест, о которых некоторые даже не догадываются. Рассмотрим одно и таких уникальных мест, а именно Лонгйир.

Лонгйир: город со своими правилами

Расположен этот город на Архипелаге Шпицберген. Данная местность не принадлежит ни одному государству. Кроме того, эта территория находится далеко от цивилизации, поэтому туристов здесь редко встретишь. Ко всем прелестям этих мест, еще и относят вечную мерзлоту. Несмотря на такие условия, там все же живут люди, аж целых две тысячи.

Население этого города достаточно маленькое. Из-за оторванности от цивилизации, здесь мало какие есть возможности, поэтому большинство жителей занимаются либо угледобычей, либо туризмом, либо исследованиями.

Этот городок был основан в 1906 году и признан самым большим на весь архипелаг Шпицберген.

Особое внимание уделяют здешней полярной ночи и дню. В этих местах можно наблюдать красивейший закат, который в одно мгновенье солнце меняет свое направление и начинает подниматься. Это одна из главных особенностей города.

Данные места скрывают еще множество интересных особенностей, о которых можно подробнее узнать, прочитав статью об этом городе на redsense.com.ua.

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