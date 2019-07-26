Альфа-Банк вошел в топ-5 лидеров по объему выдачи ипотеки Бизнес

Альфа-Банк вошел в топ-5 лидеров по объему выдачи ипотеки. Об этом сообащает пресс-служба банка.

Таких показателей банк достиг по итогам июня согласно данным Frank RG. Доля рынка Альфа-Банка по объему выдачи ипотеки выросла до 2,55%. Прирост ипотечного портфеля банка за месяц составил 9,5%, при этом рост рынка составил 1,4%. Ипотечный портфель Альфа-Банка с начала года увеличился на 55%.

"Количество сделок по покупке жилья с привлечением ипотеки растет, что неудивительно, учитывая, что ипотечные продукты банков становятся все более привлекательными. Сегодня Альфа-Банк предоставляет наиболее низкие на рынке ставки по ипотеке, а также один из самых технологичных сервисов по обслуживанию кредита, что позволяет банку наращивать ипотечный портфель высокими темпами", - сказал директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов.

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости - займы с минимальным первоначальным взносом от 15% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры.

Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от 3 до 30 лет. Также клиенты Альфа-Банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья. При этом собственных средств заемщика должно быть внесено не менее 5% от стоимости приобретаемой недвижимости.

На 1 июля 2019 года объем ипотечного портфеля Альфа-Банка составил более 55 млрд рублей, что на 55% превышает аналогичные показатели на 1 января 2019 года. Средняя сумма ипотечного кредита Альфа-Банка в регионах составляет 3 млн рублей, в Москве - 5 млн рублей.