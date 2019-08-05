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Общество

"Ростелеком" завершил исследования типового решения по безопасности при обработке биометрических данных

06 августа 2019 14:18  [78] Общество

Компания "Ростелеком" завершила исследования созданного типового решения по информационной безопасности для работы с Единой биометрической системой. Отчет о результатах исследования, которое по заказу "Ростелекома" провела лицензированная лаборатория ООО "КриптоПро", направлен в ФСБ России.

На основании отчета после проведения экспертизы будет выдано заключение о соответствии типового решения "Ростелекома" требованиям согласованного ранее с ФСБ России системного проекта программно-аппаратного комплекса для обеспечения информационной безопасности при обработке биометрических данных. Типовое решение предоставит банкам возможность снизить расходы и значительно сократить время на выполнение требований по обеспечению информационной безопасности при работе с Единой биометрической системой.

Единая биометрическая система позволяет банкам дистанционно обслуживать клиентов с помощью биометрических данных, логина и пароля от Портала госуслуг. Безопасность сбора биометрической информации обеспечивают банки, регистрирующие граждан, безопасность хранения данных — оператор системы — компания "Ростелеком". Компания "КриптоПро" отвечает за криптографические средства защиты информации и анализ безопасности созданного решения. Внедрением типового решения занимаются авторизованные интеграторы, которые встраивают его в инфраструктуру банков.

"Процессы регистрации биометрических данных и получения аутентифицированного доступа с применением Единой биометрической системы основаны на сложном взаимодействии четырех разнородных участников: пользователя, банка, Единой системы идентификации и аутентификации и Единой биометрической системы. Центральным звеном взаимодействия выступает банк, который выполняет большую часть операций, производя их с использованием криптосредств высокого класса защиты KB/KB2. Разработчики “Ростелекома” создали эффективное и безопасное решение, которое позволит банкам по-настоящему надежно защитить данные пользователей", - сказал директор по информационной безопасности компании "КриптоПро" Станислав Смышляев.

"Решение “Ростелекома” как разработчика и оператора Единой биометрической системы позволит банкам полноценно выполнить требования регуляторов и сделать это в установленные законом сроки. Типовое решение компании готово к встраиванию в инфраструктуру банков и позволяет финансовым организациям взаимодействовать с Единой биометрической системой в полном соответствии с требованиями безопасности", - сообщил директор по цифровой идентичности ПАО "Ростелеком" Иван Беров.

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