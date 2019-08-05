В скором времени Луна Россией будет покорена

О космосе говорится уже давно. Что его нужно покорять, и как можно быстрее. А еще всем хочется, в осуществлении этого желания оказаться первыми. По крайней мере, об осваивании поверхности Луны, говорят уже многие страны, не оказалась в стороне и Россия. Как сообщается на сайте http://armflot.ru/ в ее планах, действительно присутствует желание начать осваивание этой планеты.

Хотя, удивляться наличию такого желания нечего. Ведь США и Китай давно уже вынашивают подобные планы. Так что появление аналогичного желания и у России, можно сказать, даже является логической цепочкой, которую можно было даже спрогнозировать. Но желание, это одно, а вот действительность - другое. По этой причине, сейчас многих людей, следящих за событиями касающихся осваивания луны и России, интересует вопрос: так будет ли в ближайшее время осуществлено это желание?

Российская лунная база не за горами

По информации предоставленной сотрудниками института Роскосмоса, уже в текущем году произошло представление проекта Лунной исследовательской программы. Если этот план будет выполняться неукоснительно, то уже в скором времени Россия сможет осуществить высадку на Луну. Причем это будет не просто ознакомление со спутником земли. Планируется, что будущее посещение станет началом проведения научных экспериментов.

В итоге, они должны будут привести к появлению автоматических космических кораблей. Спустя годы, полеты на этот спутник, должны будут перейти для космонавтов России в список регулярных. Для проживания космонавтов на этом спутнике, в разработанном проекте присутствует информация о том, что им будут возведены на спутнике специальные боксы. Они будут иметь необходимые для полноценного проживания человека аспекты. И хотя разработанный специалистами Роскосмоса проект получил одобрение, ждать его осуществления придется несколько лет.

По данным, его реализация должна будет начинаться в 2030 году. По крайней мере, именно на этот год, запланирована высадка на спутник, с целью проведения на нем научных экспериментов. Возведение же лунной базы, должно будет произойти спустя 5 лет после осуществления российскими космонавтами высадки на Луну.

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