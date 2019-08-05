Последние новости рубрики Спорт
07 августа 2019 11:51  [89] Глеб Никитин пригласил нижегородцев поддержать "Торпедо" на Кубке Губернатора
07 августа 2019 10:25  [98] ХХХIII автокросс памяти Героя Советского Союза Новикова прошел в Арзамасском районе
06 августа 2019 19:03  [159] Кубок Губернатора Нижегородской области по хоккею стартует 7 августа в КРК "Нагорный"
05 августа 2019 14:07  [416] Команды из двух районов Нижегородской области представят регион на всероссийском фестивале дворового футбола
03 августа 2019 17:21  [324] Фестиваль уличного спорта "Nizhny Novgorod Open" прошел в Нижнем Новгороде
03 августа 2019 17:03  [8440] Большинство нижегородцев с палками для северной ходьбы калечат свой организм
31 июля 2019 13:04  [621] Аукцион по выбору подрядчика для капремонта бассейна "Дельфин" объявлен в Нижнем Новгороде
29 июля 2019 09:37  [203] Глеб Никитин наградил нижегородцев с заболеванием ЦП, ставших чемпионами мира по футболу
29 июля 2019 09:19  [481] Глеб Никитин принял участие в крупнейшем европейском заплыве, прошедшем в Нижнем Новгороде - X-Waters Volga
26 июля 2019 17:08  [419] Более 1 800 пловцов примут участие в международном заплыве в Нижнем Новгороде
Спорт

Глеб Никитин пригласил нижегородцев поддержать "Торпедо" на Кубке Губернатора

07 августа 2019 11:51  [89] Спорт

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил нижегородцев поддержать "Торпедо". Кубок по хоккею пройдет с 7 по 11 августа 2019 года в КРК "Нагорный".

7 августа "Хумо" (Ташкент) сыграет с "Динамо" (Минск), начало в 15 часов, а в 19:00 нижегородское "Торпедо" сразится с "Динамо" (Москва).

"В межсезонье команда обновилась, и этот турнир дает возможность попробовать силы перед началом сезона. В такие моменты для хоккеистов и тренерского штаба особенно важно внимание болельщиков. Это позволяет полноценно настроиться на игру и ощутить связь с родным городом", - отметил Глеб Никитин.

В этот раз Кубок Губернатора разыграют четыре команды из трех стран: России, Белоруссии и Узбекистана.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Хоккей
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph