Глеб Никитин пригласил нижегородцев поддержать "Торпедо" на Кубке Губернатора Спорт

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил нижегородцев поддержать "Торпедо". Кубок по хоккею пройдет с 7 по 11 августа 2019 года в КРК "Нагорный".

7 августа "Хумо" (Ташкент) сыграет с "Динамо" (Минск), начало в 15 часов, а в 19:00 нижегородское "Торпедо" сразится с "Динамо" (Москва).

"В межсезонье команда обновилась, и этот турнир дает возможность попробовать силы перед началом сезона. В такие моменты для хоккеистов и тренерского штаба особенно важно внимание болельщиков. Это позволяет полноценно настроиться на игру и ощутить связь с родным городом", - отметил Глеб Никитин.

В этот раз Кубок Губернатора разыграют четыре команды из трех стран: России, Белоруссии и Узбекистана.