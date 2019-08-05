Цифровое телевидение и его особенности

Мир не стоит на месте, поэтому постоянно меняет свои возможности. К примеру, еще пару десятков лет назад мобильные телефоны были настоящей роскошью, зато теперь смартфон — это стандартное устройство, которое есть практически у каждого жителя. Технологический прорыв затронул не только сферу мобильных устройств, но и телевидение. Раньше все спешили к определенному времени, чтобы посмотреть свой любимый фильм. Сейчас же большинство материала есть в свободном доступе, где каждый сможет выбрать и посмотреть кинофильм или сериал. Узнать больше про онлайн-телевидение можно тут.

Особенности современного телевидения

Сейчас идет именно то время, когда происходят важные перемены. Только недавно закончилась эра аналогового телевидения и уже ей на замену идет новая - эра цифрового телевидения. Практически везде начинают запускать DVB-T2 телевизионные передатчики. Кроме того, каналы начинают объединяться в мультиплексы, а аналоговое телевидение уходит в сторону.

Сейчас, с помощью цифрового телевидения, пользователь сможет смотреть два разных мультиплекса. В набор первого входит:

• Пятый канал.

• Первый канал.

• Россия-К.

• Карусель.

• ОТР.

• ТВ Центр.

• НТВ.

• Россия-1.

• Матч ТВ.

• Россия -24.

Во второй набор мультиплекса входит:

• ТНТ.

• Муз-ТВ.

• Пятница.

• Звезда.

• РЕН ТВ.

• Спас.

• СТС.

• ТВ-3.

• Домашний.

• Мир.

Как можно заметить, в первый мультиплекс входят больше новостные каналы, а во втором можно найти больше развлекательный контент. С помощью такого разделения можно наслаждаться просмотром разных телеканалов.

К сожалению, цифровое телевидение выдвигает целый ряд требований к пользователям. К примеру, чтобы цифровое ТВ нормально функционировало, необходима антенна и телевизор, с поддержкой этого режима. Для телевизоров, выпущенных несколько лет назад, необходима специальная приставка.

Многие также сталкиваются с проблемой, когда кабельных каналов нет и поставить антенну нет возможности. Не стоит раньше времени переживать относительно этого, ведь на помощь приходит ОТТ. Этот способ работает с помощью интернета, кода сигнал поступает через виртуальную сеть.

С таким способом сразу же появится возможность смотреть телеканалы не только на телевизоре, но и на компьютере или ноутбуке.

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