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Общество

Школьный базар открылся в универмаге "Сормовские Зори"

07 августа 2019 15:52  [22] Общество

Школьный базар открылся в универмаге "Сормовские Зори" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью универмага.

"Универмаг "Сормовские Зори" собрал всё необходимое для школы в одном месте. Ассортимент не оставит равнодушными даже самых требовательных покупателей", - говорится в сообщении.

На школьном базаре можно приобрести красочные дневники и тетради, письменные принадлежности, яркие пеналы, рюкзаки, мешки для сменной обуви и многое другое. Помимо широкого ассортимента необходимых для школы товаров, также на базаре представлены блокноты и тетради, которые можно использовать как для учебы студента ВУЗа, так и для работы в офисе.

В отделе по связям с общественностью отметили, что приобретая товары на школьном базаре универмага, покупатели, совершившие покупку на сумму от 1 тысячи рублей, смогут принять участие в акции "Покупай на отлично", главный приз которой - планшет APPLE iPad Air 2019 64Gb. Для этого необходимо предъявить чек, подтверждающий покупку, администратору универмага и зарегистрировать у него купон участника акции. Подробности проведения акции "Покупай на отлично" можно найти на официальном сайте универмага.

"Школьный базар мы открываем для наших посетителей каждый год и видим, как сборы в школу превращаются в семейный отдых. Большой выбор товаров порадует учеников разных возрастов, а приемлемые цены – их родителей. Приглашаем всех на школьный базар в универмаг "Сормовские Зори" и поздравляем учеников и студентов с приближением нового учебного года!", - сказал генеральный директор универмага "Сормовские Зори"Иван Сипров.

Школьный базар открыт ежедневно с 10:00 до 18:00 и будет работать до 31 августа.

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