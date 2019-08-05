Православные добровольцы Союза Маринс Групп приняли участие в форуме "Радость моя" в Дни памяти Серафима Саровского Общество

Фото: пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп"

Православные добровольцы "Союза Маринс Групп" приняли участие в форуме "Радость моя" в Дни памяти Серафима Саровского. Об этом рассказали пресс-службе кинокомпании "Союз Маринс Групп".

Добровольцы православного отряда впервые стали участниками форума, который был образован в сентябре 2017 года. Всего в форуме приняли участие четыреста добровольцев с разных уголков страны.

Четырехдневная программа была насыщенной и включала в себя, в том числе участие в дискуссионных и обучающих площадках с известными людьми. Добровольцы с интересом слушали заслуженную артистку России Ольгу Кормухину, чемпиона мира и девятикратного чемпиона России по боевому самбо Фёдора Емельяненко, ведущую телеканала "Спас" Алену Горенко и многих других. Также волонтеры пообщались с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием.

"Надо учиться молиться. Не стесняйтесь, упражняйтесь в молитве, просите Бога о помощи. Никто вам не поможет и ничто вас не спасет, если вы сами не откроете врата сердца Богу. Мы читаем Евангелие, ходим в храм, но сердце надо открыть Богу. Его никто за вас не откроет", - отметил митрополит.

Ранее добровольцы прошли обучение и подготовку к главному событию православного мира этого лета - праздничному богослужению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в честь второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского.

"Добровольчество есть самоотречение от самого себя ради ближнего. В то время, когда весь мир погружается в войны и бесконечные распри, мы хотим, чтобы наша молодежь несла в себе искорку доброты. Сами волонтеры в первую очередь получают внутреннее духовное удовлетворение, заряд положительной энергии", - рассказал руководитель отдела по делам молодежи Нижегородской епархии, ответственный по вопросам физической культуры и спорта иерей Андрей Бандин.

Сослужение в литургии в Серафимо-Дивеевском монастыре для волонтеров, среди которых находились и добровольцы Союза Маринс Групп, стало ответственным завершением не только форума, но и всех Серафимо-Дивеевских торжеств.

"Наш добровольческий православный отряд существует, чтобы помогать церкви, помогать нам самим быть ближе к церкви. Участие в этом большом празднике - особый знак в моей жизни, - поделилась своим впечатлением доброволец Союза Маринс Групп Татьяна Ворожейкина.

В компании добавили, что "Союз Маринс Групп" - первая коммерческая организация России, на базе которой начали реализацию проекта, предусматривающего участие в православной жизни государства.