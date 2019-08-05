Клиенты Альфа-Банка могут оформить стратегию "Альфа Еврооблигации. Евро" Бизнес

Клиенты Альфа-Банка с августа 2019 года могут оформить стратегию "Альфа Еврооблигации. Евро" и получить доход до 3,3%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Совместно с нашим партнером Альфа Капитал мы рады предложить клиентам новое решение для размещения средств в евро, которое особенно актуально в условиях низких ставок по депозитам в этой валюте", - сказал директор по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.

Параметры стратегии:

- Валюта: EUR

- Минимальная сумма входа: € 30 тысяч

- Минимальная сумма внесения: € 10 тысяч

- Частичный вывод активов: возможен, минимальный остаток € 30 тысяч

- Рекомендуемый срок инвестирования - от трех лет

Подробнее об инвестиционных программах можно узнать на сайте банка.