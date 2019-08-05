Клиенты Альфа-Банка могут оформить стратегию "Альфа Еврооблигации. Евро"

Клиенты Альфа-Банка с августа 2019 года могут оформить стратегию "Альфа Еврооблигации. Евро" и получить доход до 3,3%. Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Совместно с нашим партнером Альфа Капитал мы рады предложить клиентам новое решение для размещения средств в евро, которое особенно актуально в условиях низких ставок по депозитам в этой валюте", - сказал директор по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.
Параметры стратегии:
- Валюта: EUR
- Минимальная сумма входа: € 30 тысяч
- Минимальная сумма внесения: € 10 тысяч
- Частичный вывод активов: возможен, минимальный остаток € 30 тысяч
- Рекомендуемый срок инвестирования - от трех лет
Подробнее об инвестиционных программах можно узнать на сайте банка.
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