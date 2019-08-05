Что собой представляет генетический паспорт и зачем он нужен?

Генетический паспорт – это своего рода идентификатор человека. Речь идёт об индивидуальном профиле ДНК. В настоящее время многие хотят сделать генетический паспорт исключительно для того, чтобы определить риск развития того или иного заболевания и предупредить вероятный негатив. Такой путь имеет место быть. Он уже не раз доказал свою эффективность.
Генетический паспорт описывает исключительные особенности отдельного индивидуума, которые присущи только ему, и никому больше. Индивидуальный профиль остаётся стабильным на протяжении всей продолжительности жизни. Именно поэтому необходимости повторно создавать документ – нет.
Каждый человек обладает уникальным набором ДНК. Именно последняя отвечает за его здоровье, внешность, навыки и способности, характер, а также предрасположенность к определённым видам деятельности. ДНК находится в каждой клетке живого организма.
В генетическом паспорте содержится информация об особенностях того или иного человека. Таким образом, можно провести диагностику и исключить все возможные риски. К примеру, если человек предрасположен к сахарному диабету, то ему врачи рекомендуют диету и особый образ жизни. Так удастся предупредить развитие недуга и не допустить его прогресса.
Генетический паспорт – это возможность управлять своей жизнью и её качеством. Польза от представленного «документа» высока.
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