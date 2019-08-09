Как выбрать компьютерное кресло?

Сейчас большинство школьников проводят основное время за компьютером. Как бы родители не ограничивали своего ребенка от этих занятий, все равно современные дети большинство свободного времени проводят за экранами ноутбуков и ПК. К сожалению, такое времяпровождение вредит не только зрению, но и дает неплохую нагрузку на опорно-двигательную систему. Чтобы уменьшить нагрузку, родители покупают компьютерные кресла для детей.

Как выбрать компьютерное кресло?

Как и к выбору любой мягкой мебели, к поиску кресла нужно подходит с особой тщательностью. Чтобы правильно подобрать эту деталь интерьера, стоит узнать несколько основных правил.

Первое, что необходимо помнить - кресло выбирают с учетом соотношения роста и веса человека. Кроме того, также важно учитывать количество проведенного времени за этим местом. Немаловажную роль в выборе играет и размер, материал обивки, механизм и другие характеристики.

Если начинать выбирать, то первое, на что обращают внимание - сиденье. Эта часть кресла должна быть средней жесткости, чтобы во время сидения вся масса тела не давила на позвоночник. Мягкие сидения часто причиняют много неудобств, к тому же часто являются причиной развития сутулости и патологий органов малого таза.

Жесткое сиденье для человека будет несколько неудобным, поэтому ему придется постоянно менять свое положение, из-за чего улучшиться циркуляция крови в органах малого таза. Но, к сожалению, продолжительное время на таком кресле проводить сложно и неудобно.

Следующий важный момент - высота кресла. Обязательно кресло должно быть оснащено подъемным механизмом, который позволит регулировать высоту сиденья. Высота сиденья должна быть такой, чтобы ноги свободно стояли на полу, при этом не вызывая дискомфорта. При этом колени не должны быть ниже тазобедренных суставов.

Если смотреть по форме сиденья, то максимально удобное — это кресло, которое имеет анатомическую форму, а загнутый передний край не будет провоцировать застой в венах.

Кстати, стоит также обратить внимание на глубину сиденья, чтобы она была примерно на 2/3 от бедра.

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