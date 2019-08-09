Школа КВН появится в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото пресс-службы форума Таврида

Как сообщает пресс-служба Центра развития культурных инициатив, 10 августа на закрытии 12 смены форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" подвели итоги грантового конкурса.

Одним из победителей стала нижегородка Анастасия Шаликова с проектом "Молодежная Актерская Школа "КВН в НН"". Девушка выиграла 500 тыс. рублей на его реализацию.

"Работа школы "КВН в НН" будет включать в себя мастер-классы по написанию шуток от ведущих комиков страны, а также тренинги по основным театральным и психологическим дисциплинам от преподавателей и выпускников ведущих театральных вузов страны. Помимо мастер-классов мы проведём отчетные показы, кинофестивали, занятия танцевальным фитнесом и йогой", - рассказала Анастасия Шаликова, комментируя свою победу.

Ранее сообщалось о том, что ПАО "ЛУКОЙЛ" поддержало проект "Творческая мастерская" Кстовского нефтяного техникума.