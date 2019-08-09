"Окская судоверфь" построит судно для обеспечения сообщения Командорских островов

АО "Окская судоверфь" (Навашино, Нижегородская область, входит в UCL Holding) построит грузопассажирское судно для обеспечения сообщения Командорских островов и Северо-Курильска с Петропавловском-Камчатским. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Речь идет о стальном двухвальном грузопассажирском судне проекта NE-020.2. Отмечается, что судно должно быть с носовым расположением грузовых трюмов и грузовой палубы, с кормовым расположением машинного отделения, с баком и развитым ютом и с двумя главными двигателями, работающими через реверс-редукторы на валы с винтами фиксированного шага.
Судно одинаково подходит для перевозки пассажиров, генеральных, навалочных грузов и контейнеров, в том числе рефрижераторных. Оно подразумевает экипаж из 18 человек и позволяет разместить до 34 пассажиров.
Аукцион ФГУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" был признан несостоявшимся. Комиссия приняла решение заключить контракт с единственным участником - навашинской "Окской судоверфью".
Компания предложила цену - 1 млрд 367 млн рублей. Хотя изначально максимальная цена контракта была 1 млрд 372 млн рублей. Источник финансирования – средства федерального бюджета.
Судно должно быть построено к 15 декабря 2021 года.
Напомним, в феврале этого года "Окская судоверфь" построила второй из восьми предусмотренных контрактом сухогрузов проекта RSD32М для московской компании "Навис-1" (специализируется на морских перевозках).
СПРАВКА:
Основными направлениями деятельности "Окской судоверфи" являются судостроение нефтеналивных и сухогрузных среднетоннажных судов смешанного плавания, контейнеровозов, специальных судов, барж.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+