"Окская судоверфь" построит судно для обеспечения сообщения Командорских островов Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

АО "Окская судоверфь" (Навашино, Нижегородская область, входит в UCL Holding) построит грузопассажирское судно для обеспечения сообщения Командорских островов и Северо-Курильска с Петропавловском-Камчатским. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет о стальном двухвальном грузопассажирском судне проекта NE-020.2. Отмечается, что судно должно быть с носовым расположением грузовых трюмов и грузовой палубы, с кормовым расположением машинного отделения, с баком и развитым ютом и с двумя главными двигателями, работающими через реверс-редукторы на валы с винтами фиксированного шага.

Судно одинаково подходит для перевозки пассажиров, генеральных, навалочных грузов и контейнеров, в том числе рефрижераторных. Оно подразумевает экипаж из 18 человек и позволяет разместить до 34 пассажиров.

(проект судна NE-020.2)

Аукцион ФГУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" был признан несостоявшимся. Комиссия приняла решение заключить контракт с единственным участником - навашинской "Окской судоверфью".

Компания предложила цену - 1 млрд 367 млн рублей. Хотя изначально максимальная цена контракта была 1 млрд 372 млн рублей. Источник финансирования – средства федерального бюджета.

Судно должно быть построено к 15 декабря 2021 года.

Напомним, в феврале этого года "Окская судоверфь" построила второй из восьми предусмотренных контрактом сухогрузов проекта RSD32М для московской компании "Навис-1" (специализируется на морских перевозках).

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Основными направлениями деятельности "Окской судоверфи" являются судостроение нефтеналивных и сухогрузных среднетоннажных судов смешанного плавания, контейнеровозов, специальных судов, барж.