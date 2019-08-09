Особенности подбора персонала

Подбор персонала – это кропотливая работа, от которой во многом зависит успешность компании.

Упростить подбор персонала и обеспечить эффективность процессам рекрутинга позволяют специальные настраиваемые системы. В частности этот сайт предлагает воспользоваться системой CleverStaff.

База данных

Используя настраиваемую систему подбора персонала, можно быстро создать базу данных кандидатов. Она отличается удобством поиска, что позволяет быстро решать задачи по подбору персонала. Прежде всего, очень удобно, что имеется возможность загрузить систему резюме любого формата. Автоматически оно будет конвертировано в структурированную запись, которую легко можно будет просмотреть в любой момент. Это полностью исключает ручную работу

При этом все резюме, которые попадают на почту, загружаются в систему автоматически. Благодаря этому исключается случайная потеря кандидатов даже при наполненности почтового ящика. В базу данных можно импортировать резюме в различных форматах.

Система предлагает удобное управление соискателями и подбором кандидата. Имеется возможность настраивать любые этапы отбора под собственные процессы. Автоматически создаются и письма для отобранных кандидатов, при этом указываются даты их получения. Все отчёты по имеющимся вакансиям для конкретных заказчиков или руководителей создаются автоматически. Для этого необходимо не более пары секунд.

Профессиональная система для подбора персонала отличается мощными поисковыми возможностями. Благодаря специальному инструменту Boolean Search удается сформировать точные запросы. Поиск потенциальных кандидатов может осуществляться по различным критериям. В запросе указывается должность. Город, страна, сфера деятельности и пр.

Для того чтобы можно было оценить работу системы подбора персонала предлагается пробный бесплатный период. Способ оплаты предусматривается по подписке. Имеется корпоративная версия, которая является подходящей для больших компаний. В этом случае программное обеспечение устанавливается на сервер. Стоимость такой услуги формируется в зависимости от сложности и конфигурации.

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