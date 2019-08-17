Глеб Никитин поздравил Веронику Шубенкову с победой на Чемпионате мира по быстрым шахматам Спорт

Вероника Шубенкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил юную жительницу региона Веронику Шубенкову с победой на Чемпионате мира по быстрым шахматам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Детский чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу проходил с 16 по 18 августа в Минске. В этих соревнованиях успешно выступила Вероника Шубенкова. Шахматистка из Нижегородской области стала чемпионкой мира по быстрым шахматам среди девочек до 12 лет.

Нижегородскую спортсменку с важной победой поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Нижегородская область может по-настоящему гордиться своими шахматистами. На счету у юных нижегородских спортсменов в 2018 году было в общей сложности 70 медалей различного достоинства, из которых пять медалей высшего достоинства и четыре серебряные медали были получены на соревнованиях международного уровня. Уверен, что впереди еще немало побед!" - сказал глава региона.

"Нижегородские спортсмены отлично проявляют себя не только за пределами региона. В области в прошлом году было проведено свыше 20 турниров регионального уровня, в том числе 12 областных первенств и чемпионатов, в которых в общей сложности приняло участие свыше 1550 спортсменов", - добавил губернатор.

Вероника Шубенкова стала двукратной чемпионкой мира по быстрым шахматам. В 2017 году она победила в турнире девочек до 10 лет. Вероника занимается шахматами в Борском спортивно-оздоровительном комплексе "Выбор". Тренирует юную чемпионку женский мастер ФИДЕ Гузель Якушенкова.