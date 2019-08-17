Евгений Лебедев побывал с рабочим визитом на Бору Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев побывал с рабочим визитом на Бору 20 августа 2019 года. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, вместе с депутатом Александром Шароновым, главой МСУ, председателем Совета депутатов Бора Александром Кочетовым и главой администрации округа Александром Киселевым он осмотрел строящиеся объекты в рамках реализации национальных проектов.

В частности, участники выездного мероприятия ознакомились с тем, как идет строительство дороги "Неклюдово – Золотово". На сегодняшний день это самая крупная дорожная стройка в Нижегородской области: общая протяженность участков строительства составляет более 7 км.

Задача новой трассы – увеличить пропускную способность дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров, которая соединяет два крупных региональных центра Приволжского федерального округа, а также обеспечить безопасность на участке с высоким трафиком, разведя на разные уровни автомобильную дорогу и железнодорожные пути. Как отметил Евгений Лебедев, этот объект имеет стратегическое значение для развития транспортной сети региона.

Также Евгений Лебедев посетил Юрасовское озеро, где реализуется проект по благоустройству. На Юрасовском озере благоустройство пляжной зоны предполагает создание пешеходных и велодорожек. Также здесь появятся освещение, раздевалки, душевые и туалеты. Установят тенты для загорания, обустроят детскую и спортивную площадки. Есть планы по использованию этого пространства не только в теплое время года, но и для занятий лыжным спортом.

Евгений Лебедев ознакомился с тем, как на Бору реализуется проект строительства тепличного комбината. В рамках проекта предусматривается круглогодичное выращивание томатов и огурцов. Под их производство будут отведены следующие производственные участки: для томатов – 5,06 га, для огурцов – 10,15 га.

В деревне Комарово участники выездного мероприятия приняли участие в мероприятии, связанном с газификацией. В этот день был торжественно зажжен факел. Всего в деревне будет газифицировано 38 домов.

Евгений Лебедев напомнил о том, что накануне в День города Бор был торжественно зажжен факел в деревне Апраксино по случаю газификации населенного пункта. Всего в этой деревне будет газифицирован 21 дом. В деревне Пикино также появился газ и всего в деревне будет газифицировано 66 домов.

"Газификация – одно из приоритетных направлений для развития территорий. Работа в этом направлении обязательно будет продолжена. Я неоднократно говорил о том, что на селе необходимо создавать уровень комфорта, который сопоставим с городским. Решить такую задачу – вполне по силам", - отметил Евгений Лебедев.

Также участники выездного совещания в городском округе г.Бор посетили строящиеся многоквартирный дом для переселения граждан, детский сад (ясли) (первый детский сад на Бору на 160 мест), детский лагерь "Орленок".