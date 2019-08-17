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Политика

Досрочное голосование для избирателей будет организовано в Нижегородской области

25 августа 2019 11:17  [236] Политика

Досрочное голосование для избирателей будет организовано в Нижегородской области.Об этом сообщили в избирательной комиссии Нижегородской области.

Председатель облизбиркома Оксана Кислицына прокомментировала ход избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20, который включает в себя территорию Кстовского района Нижегородской области.

Оксана Кислицына отметила, что при голосовании на дополнительных выборах регионального законодательного органа на избирательных участках будут использоваться технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2017.

Избирателям, которые не смогут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования, будет предоставлена возможность проголосовать вне помещения для голосования, заявления (устные обращения) избирателей будут приниматься с 29 августа до 14:00 8 сентября 2019 года. Органы местного самоуправления и территориальная избирательная комиссия Кстовского района Нижегородской области примут дополнительные меры по обеспечению оптимального функционирования общественного транспорта в день голосования, организуют подвоз избирателей, проживающих в населенных пунктах, отдаленных от помещений для голосования, к местам голосования.

Кроме того, председатель облизбиркома отметила, что с 28 августа по 7 сентября 2019 года для избирателей, которые ввиду разных уважительных причин, таких как отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья, будет организовано досрочное голосование. Оно будет проходить в помещениях участковых избирательных комиссий в рабочие дни с 16:00 до 20:00 и в выходные дни с 09:00 до 13:00.

Председатель регионального избиркома напомнила, что 8 сентября 2019 года Городская Дума города Нижнего Новгорода по итогам Единого дня голосования также пополнится народными избранниками. Голосование состоится в избирательных округах №№ 9, 15, 16, 21, 24, включающих в себя территории Канавинского, Ленинского и Сормовского районов города Нижнего Новгорода.
Кроме того, 8 сентября в ряде муниципальных районов и городских округов Нижегородской области пройдут основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов, в том числе в городах Арзамас и Дзержинск, а также городских округах город Выкса и город Чкаловск.

“Основная задача избирательных комиссий – обеспечить проведение выборов на территории Нижегородской области в строгом соответствии с требованиями законодательства, опираясь на профессионализм и достаточную подготовку всех избирательных комиссий: и участковых, и территориальных. Уверена, гражданам будут обеспечены все условия для свободного волеизъявления", - сказала Оксана Кислицына.

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