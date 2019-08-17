Как определить, что изделие выполнено из фарфора?

Фарфор – это удивительный материал, который обладает многочисленными положительными характеристиками. Изделия на базе тонкой керамики давно стали неотъемлемой частью жизни большинства. При этом выглядят они предельно презентабельно и эффектно. Тут представлена коллекция старинных статуэток из фарфора, которые поражают своей удивительной красотой и изящностью.

Фарфоровые сервизы и прочие изделия из этого материала, скорее, можно назвать украшением для интерьера или праздничного стола. Они делают обстановку более торжественной. При этом потенциальным покупателям важно знать, как отличить настоящий фарфор от более дешёвого фаянса.

Прежде всего, необходимо поднести изделие к яркому источнику света и внимательного его осмотреть. Фарфор по своей природе отличается удивительной прозрачностью. Это возможно благодаря наличию кварца, каолинов и прочих примесей в составе. Фаянсовая посуда же практически не пропускает потоки света. Если проведённый эксперимент оставил после себя некоторые сомнения, то нужно продолжить исследование.

Для этого переверните изделие и ощупайте его нижнюю поверхность. Основание посуды, выполненной из настоящего фарфора, как правило, отличается шероховатостью. Края посуды часто не покрываются глазурью. Некоторые изделия и вовсе исключает наличие последнего. Фаянсовая же посуда гладкая со всех сторон.

Ещё можно «простучать» фарфоровое изделие. Для этой задачи подойдут обычные пальцы. Если изделие звучит громко, а звуки отличаются мелодичностью, то речь идёт о качественном материале и это действительно фарфор. Удивительно, что «голос» у изделий от различных производителей может отличаться. Фарфор без труда получится отличить и по показателю веса. Положите на одну руку изделие из фаянса, а на другую – фарфоровое. Фарфор окажется значительно легче.

Фарфоровую посуду отличает утончённость форм. Изделия на базе качественного фарфора стоят немало, поэтому нужно быть уверенным, что обман исключён. Чтобы минимизировать потенциальные риски, доверяйте надёжным производителям и поставщикам.

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