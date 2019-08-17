Причины популярности светодиодных светильников

Раньше светодиодное освещение являлось непригодным для массового использования в качестве основного источника света. Поэтому полупроводники использовались в качестве вспомогательного освещения. По мере развития этих устройств и усовершенствования их характеристик, данная продукция в настоящее время широко востребована среди существующих осветительных приборов. Она используется повсеместно при декоративном и основном освещении квартир, а также монтаже светильников в промышленных масштабах.

Эффективное светодиодное освещение отличается продолжительностью работы и минимальными сроками окупаемости. Только для достижения таких качественных параметров лучше отдать предпочтение продукции от проверенных производителей.

Достоинства светодиодных светильников

Период эксплуатации светодиодов существенно превышает срок службы прочих осветительных приборов. Важно отметить то, что даже спустя время основные параметры эффективности работы светодиодов остаются неизменными.

Применение светодиодов отражается на экономичном электропотреблении. К примеру, лампы накаливания при работе утрачивают больше 90% энергии на выделение тепла.

LED светильники являются экологически безопасными, а также не нуждаются в особых условиях утилизации.

Такие светильники обладают высоким уровнем механической защиты, что достигается за счёт виброустойчивойсти корпуса, изготовленного на основе алюминия.

Светодиоды представлены широким модельным рядом для определённых условий эксплуатации, затрагиваемых площадей, и возможностью изготовить прибор требуемой мощности в соответствии клиентским запросам.

Мощность свечения достигается сразу же после включения.

Светодиоды излучают высококонтрастный свет, поэтому можно рассчитывать на качественное освещение территорию. Причём КПД приборов стремится к 100 %.

Светодиодные системы обычно дополняются всевозможными датчиками и регуляторами, что позволяет регулировать значения яркости светопотока, изменять его направление.

Небольшие размеры LED-приборов являются следующим плюсом светильников светодиодного типа. Только в некоторых ситуациях, чтобы создать мощного поток света, Данная особенность часто выступает в качестве недостатка, так как требует применения большого количества светодиодов.

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