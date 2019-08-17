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Общество

Власти Москвы готовят документы для передачи Нижнему Новгороду 10 трамваев

26 августа 2019 15:55  [323] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Власти Москвы готовят документы для передачи Нижнему Новгороду десяти трамвайных вагонов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

Сейчас департамент городского имущества Москвы подготавливает соответствующий распорядительный документ, который совместно с актами приема-передачи направит в адрес администрации Нижнего Новгорода.

Только после этого вагоны с помощью специализированной автотранспортной техники (тралами) будут доставлены в Нижний Новгород. Дата выхода вагонов на городские маршруты руководству "Нижегородэлектротранса" пока не известна.

Ранее сообщалось, что качество новых передаваемых вагонов нижегородские эксперты единогласно оценивают как хорошее. Специальная комиссия несколько раз посетила Мосгортранс и осмотрела эти вагоны.

По словам депутата Артема Савина, вагоны находятся в рабочем состоянии. "Все трамваи на ходу, на запчасти они разобраны не будут", - сказал депутат.

Председатель постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи Станислав Прокопович добавил, что этим трамваям около 10 лет.

"Они моложе всех наших трамваев", - отметил Станислав Прокопович.

Напомним, шесть трамвайных вагонов из первой партии безвозмездно предоставленных Москвой уже вышли на линию в Нижнем Новгороде. Трамваи закреплены за Депо №2 и работают на городских маршрутах №1, 3, 6, 7, 21.

Нижний Новгород получил от Москвы на безвозмездной основе 11 трамвайных вагонов в ноябре 2018 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс" в мае этого года. Согласно документам, на транспортировку вагонов из Москвы было затрачено 716 650 рублей.

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Теги:
Трамвай
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