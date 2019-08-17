Бесплатный обучающий курс проведут начинающим предпринимателям Нижегородской области Бизнес

Бесплатный обучающий курс проведут начинающим предпринимателям Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, бесплатные тренинги по бизнесу проходят по образовательным программам Корпорации МСП.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, для начинающих и потенциальных предпринимателей будет организован 35-часовой тренинг "Азбука предпринимателя".

"Во время обучения шаг за шагом будет рассмотрена последовательность действий начинающего предпринимателя - от момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия", - уточнил министр.

В финале обучения будет проведён конкурс лучших бизнес-проектов. Авторы трёх лучших проектов получат сертификаты на необходимые для открытия бизнеса услуги (запуск сайта, маркетинговые исследования, рекламную кампанию).

Занятия будут проходить пять дней (2-7 октября 2019 года) с 10:00 до 17:00.

Приём заявок на обучение заканчивается 27 сентября 2019 года.

Для того чтобы подать заявку на обучение, нужно зарегистрироваться по двум ссылкам:

1) https://corpmsp.ru/razvitie-konsultatsionnoy-infrastruktury/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/?month=10&year=2019®ion=5126&bxajaxid

2) http://cppnn.ru/obuchenie (заявка на услугу, в поле сообщение необходимо указать название программы)

Получить более подробную информацию о тренинге "Азбука предпринимательства" можно по телефону: 435-14-91.

Напомним, Нижегородская область получит самый большой объем средств из федерального бюджета на поддержку бизнеса за последние годы в рамках региональной составляющей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 2019 – 2024 годы. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, комментируя участие региона в федеральных нацпроектах.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, где поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".